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Компания «Эксперт-реклама» построит административное здание в Гусеве

14 февраль 2018, 19:21
Компания «Эксперт-реклама» построит административное здание в Гусеве
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало ООО «Эксперт-реклама» разрешение на строительство административного здания на ул. Балтийской, 2б в Гусеве. Срок действия документа — до 13 июня 2018 года, сообщается на сайте Rugrad.eu.

Здание будет возведено на участке с кадастровым номером 39:04:010144:1353. Согласно правительственному реестру выданных разрешений на строительство, оно будет 3-этажным, его площадь при этом составит около 32 кв. м, а строительный объем — 2728 куб. м. Учитывая указанные параметры, вполне вероятно, что в реестр были внесены ошибочные сведения.

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором компании «Эксперт-реклама» является Александр Герлован, а учредителем — вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман. Его доля находится в доверительном управлении ООО «Западная юридическая компания».

строительство
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Аркадиуш
# 1Аркадиуш
Как то не понятно ,во первых ,что за торговый центр в 32 метра ,это как 1 комнатная квартира,к тому же на этом участке уже есть мойка,если только чуть дальше,но там каждую неделю ездиют танки,Вышел с центра и под танк,!
Вчера, 19:38   ЦитироватьОтветить0
Максим
# 2Максим
Какой торговый центр, в статье речь идет про административное здание.
Вчера, 19:48   ЦитироватьОтветить0
Аркадиуш
# 3Аркадиуш
Максим,
А точно,просто прочитал в ВК что Тцентр,,да и до этого сообщали про Тц,Тогда стройте
Вчера, 19:59   ЦитироватьОтветить0

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