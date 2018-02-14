Компания «Эксперт-реклама» построит административное здание в Гусеве
14 февраль 2018, 19:21
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало ООО «Эксперт-реклама» разрешение на строительство административного здания на ул. Балтийской, 2б в Гусеве. Срок действия документа — до 13 июня 2018 года, сообщается на сайте Rugrad.eu.строительство
Здание будет возведено на участке с кадастровым номером 39:04:010144:1353. Согласно правительственному реестру выданных разрешений на строительство, оно будет 3-этажным, его площадь при этом составит около 32 кв. м, а строительный объем — 2728 куб. м. Учитывая указанные параметры, вполне вероятно, что в реестр были внесены ошибочные сведения.
По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором компании «Эксперт-реклама» является Александр Герлован, а учредителем — вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман. Его доля находится в доверительном управлении ООО «Западная юридическая компания».
Здание будет возведено на участке с кадастровым номером 39:04:010144:1353. Согласно правительственному реестру выданных разрешений на строительство, оно будет 3-этажным, его площадь при этом составит около 32 кв. м, а строительный объем — 2728 куб. м. Учитывая указанные параметры, вполне вероятно, что в реестр были внесены ошибочные сведения.
По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором компании «Эксперт-реклама» является Александр Герлован, а учредителем — вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман. Его доля находится в доверительном управлении ООО «Западная юридическая компания».
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