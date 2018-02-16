В Гусевской центральной больнице перестал работать томограф
16 февраль 2018, 11:06
В Гусевской центральной районной больнице перестал работать томограф. Об этом пишет Клопс.Ru, ссылаясь на собственные источники.больница
Информацию подтвердил зампред регионального правительства Илья Баринов.
«Произошёл небольшой сбой во вспомогательном аппарате. В самом томографе нет никакой поломки», — отметил вице-премьер.
По его словам, до следующей пятницы аппарат заработает в обычном режиме.
Информацию подтвердил зампред регионального правительства Илья Баринов.
«Произошёл небольшой сбой во вспомогательном аппарате. В самом томографе нет никакой поломки», — отметил вице-премьер.
По его словам, до следующей пятницы аппарат заработает в обычном режиме.
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