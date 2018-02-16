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В Гусевской центральной больнице перестал работать томограф

16 февраль 2018, 11:06
В Гусевской центральной больнице перестал работать томограф
В Гусевской центральной районной больнице перестал работать томограф. Об этом пишет Клопс.Ru, ссылаясь на собственные источники.

Информацию подтвердил зампред регионального правительства Илья Баринов.

«Произошёл небольшой сбой во вспомогательном аппарате. В самом томографе нет никакой поломки», — отметил вице-премьер.

По его словам, до следующей пятницы аппарат заработает в обычном режиме.
больница
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Вова
# 1Вова
Вчера на отчёте сказали что новый купят за 70мил.
Сегодня, 11:24   ЦитироватьОтветить0
Гость Наталья
# 2Гость Наталья
Томографии и ангиограф - разные аппараты.
Сегодня, 16:21   ЦитироватьОтветить0
Гость Наталья
# 3Гость Наталья
Томограф.
Сегодня, 16:23   ЦитироватьОтветить0

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