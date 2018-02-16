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В посёлке Фурманово затапливает подвал жилого дома

16 февраль 2018, 12:44
В посёлке Фурманово затапливает подвал жилого дома
В Гусевском городском округе пытаются решить проблему с подтоплением подвала дома довоенной постройки. Строение в буквальном смысле стоит на воде, по приблизительным оценкам в подвале скопилось 300 кубометров. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Посёлок Фурманово, улица Центральная. Однако, здесь нет центральной канализации, нет дренажной системы.

Довоенные сети со своей задачей не справляются. Проблему водоотведения каждый из жителей посёлка решает на свой лад. Дом № 24 на два хозяина. Бывший сосед Нины Коптевой засыпал свой подвал песком, когда понял, что сыреют стены.

Состояние фундамента вызывает серьёзные опасения. Камушки, брошенные в подвальное окно, отзываются характерным звуком.

Нина Коптева, житель посёлка Фурманово:
— Теперь вот новые домишки всё роют и роют, когда газ проводили с водопроводом тоже нарушили. Сама я не могу, сделать так, чтобы у меня воды в подвале не было, а дом рушится.

Рядом с домом немецкий колодец. Вода питьевая. Многие селяне любят её больше водопроводной. Сегодня уровень воды в колодце и подвале одинаковый. Откачивать бесполезно.

Виктор Ковалёв, начальник михайловского территориального отдела МО Гусевский городской округ:
— Первоначально нужно отвести воду от дома, с этой целью будет проведено углубление рельефа придорожной канавы. Нынешний владелец второй половины дома № 24 дал согласие на проведение работ по поиску немецкого дренажа, который был засыпан предыдущими хозяевами.

Работы по осушению подвала обещают начать весной. Комплексное решение проблемы водоотведения стоит десятки миллионов рублей. Власти готовы решать вопрос поэтапно.
Фурманово
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Военторг
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