Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / 115 раз поднял гирю местный богатырь на праздновании «Широкой Масленицы»
Информационный сайт города Гусева

115 раз поднял гирю местный богатырь на праздновании «Широкой Масленицы»

19 февраль 2018, 19:33
Много талантливых людей в городе Гусеве, но этот славный молодец с обложки, поразил вчера всех своей удалой силушкой богатырской.

«Если увидите в городе этого парня, то обязательно пожмите ему руку, — пишет с иронией «Я ♥ город Гусев». — Но будьте аккуратны, возможно от этого рукопожатия ваша рука окажется сломанной».

Когда ведущие масленичных гуляний объявили конкурс силачей, никто даже и предположить не мог, насколько он окажется интересным. Поначалу жители стеснялись и не стремились на сцену, дабы проявить свою силушку богатырскую. Но где первый, там и второй. Первопроходец поднял тяжелую гирю 44 раза, — это казалось феноменальным! Но после этого на сцене оказались ещё более удалые богатыри: следующий поднял гирю 60 раз, а наш герой поднял гирю 115 раз!

Уже на 30 подъёме казалось, что парень сдался, но это было только начало. После 50 раза к сцене стали стекаться Гусевцы поглазеть на удалого молодца. Когда он добрался до отметки в 80 поднятий, стало ясно, кто здесь чемпион. Добравшись до отметки в 100 поднятий, удалой богатырь показал средний палец своему другу в толпе, который видимо сомневался в силе своего знакомого. Ведущий пошутил, что этот палец адресован всем нам.

Когда молодец опустил гирю на 115 разе, зрители взорвались овациями, а новый чемпион, переполненный счастьем, временно покинул сцену.

После этого, гирю поднимали ещё пару человек. Известный многим жителям города Гусева Толян тоже принял участие в состязании. Подняв гирю 10 раз самыми разнообразными способами, он утвердил себя в ТОП-5 силачей этой масленицы!

В заключении ещё один юный удалец показал свою силу, подняв гирю ровно 70 раз, и с этим результатом он занял второе место.

После состязаний местные богатыри получи памятные призы и подарки за победу, а те, кто не вошел в призовую тройку, удостоились символических подарков за участие.
масленица
611 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
В Гусеве выявлено 4 новых объекта культурного наследия
В Гусеве выявлено 4 новых объекта культурного наследия
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona