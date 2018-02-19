Много талантливых людей в городе Гусеве, но этот славный молодец с обложки, поразил вчера всех своей удалой силушкой богатырской.
«Если увидите в городе этого парня, то обязательно пожмите ему руку, — пишет с иронией «Я ♥ город Гусев». — Но будьте аккуратны, возможно от этого рукопожатия ваша рука окажется сломанной».
Когда ведущие масленичных гуляний объявили конкурс силачей, никто даже и предположить не мог, насколько он окажется интересным. Поначалу жители стеснялись и не стремились на сцену, дабы проявить свою силушку богатырскую. Но где первый, там и второй. Первопроходец поднял тяжелую гирю 44 раза, — это казалось феноменальным! Но после этого на сцене оказались ещё более удалые богатыри: следующий поднял гирю 60 раз, а наш герой поднял гирю 115 раз!
Уже на 30 подъёме казалось, что парень сдался, но это было только начало. После 50 раза к сцене стали стекаться Гусевцы поглазеть на удалого молодца. Когда он добрался до отметки в 80 поднятий, стало ясно, кто здесь чемпион. Добравшись до отметки в 100 поднятий, удалой богатырь показал средний палец своему другу в толпе, который видимо сомневался в силе своего знакомого. Ведущий пошутил, что этот палец адресован всем нам.
Когда молодец опустил гирю на 115 разе, зрители взорвались овациями, а новый чемпион, переполненный счастьем, временно покинул сцену.
После этого, гирю поднимали ещё пару человек. Известный многим жителям города Гусева Толян тоже принял участие в состязании. Подняв гирю 10 раз самыми разнообразными способами, он утвердил себя в ТОП-5 силачей этой масленицы!
В заключении ещё один юный удалец показал свою силу, подняв гирю ровно 70 раз, и с этим результатом он занял второе место.
После состязаний местные богатыри получи памятные призы и подарки за победу, а те, кто не вошел в призовую тройку, удостоились символических подарков за участие.
115 раз поднял гирю местный богатырь на праздновании «Широкой Масленицы»
19 февраль 2018, 19:33масленица
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