Замечательный праздник Масленицы провели взрослые и дети Центра «Росток»

21 февраль 2018, 22:54

В Прощёное воскресенье все собрались в актовом зале, чтобы хороводами, песнями, весёлыми конкурсами на смекалку и ловкость проводить зиму и встретить весну.



Масленица у получилась настоящей красавицей, гореть ей пожелали «ясно, чтобы не погасла», чтобы весна пришла — дружная и тёплая, чтобы все были здоровы, чтобы не обижали других и были всегда готовы простить.



Вкуснейшие блины «скрасили» ребятам горечь расставания с Масленицей…

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