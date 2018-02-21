Стройцентр
/ / / Замечательный праздник Масленицы провели взрослые и дети Центра «Росток»
Информационный сайт города Гусева

Замечательный праздник Масленицы провели взрослые и дети Центра «Росток»

21 февраль 2018, 22:54
Замечательный праздник Масленицы провели взрослые и дети Центра «Росток»
В Прощёное воскресенье все собрались в актовом зале, чтобы хороводами, песнями, весёлыми конкурсами на смекалку и ловкость проводить зиму и встретить весну.

Масленица у получилась настоящей красавицей, гореть ей пожелали «ясно, чтобы не погасла», чтобы весна пришла — дружная и тёплая, чтобы все были здоровы, чтобы не обижали других и были всегда готовы простить.

Вкуснейшие блины «скрасили» ребятам горечь расставания с Масленицей…
масленица Росток
129 просмотров
0
Военторг
Другие новости по теме
С песнями, хороводами и плясками прошли новогодние утренники для воспитанников ДЮЦ
С песнями, хороводами и плясками прошли новогодние утренники для воспитанников ДЮЦ
Волонтёры политеха устроили праздник для воспитанников центра «Росток»
Волонтёры политеха устроили праздник для воспитанников центра «Росток»
Конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2012»
Конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2012»
5 марта в МАДОУ д/с № 5 был организован праздник Масленицы
5 марта в МАДОУ д/с № 5 был организован праздник Масленицы

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona