С «широким разгулом» провожали зиму в поселке Первомайское

22 февраль 2018, 14:01

С древнейших времен одним из самых любимых и радостных праздников является Масленица. Этот праздник не имеет точной даты, но каждый год отмечают в феврале или в начале марта. В эти дни провожают зиму и встречают весну. Главный герой Масленицы — блин. Круглый, румяный, горячий — символ Солнца. Считалось, что тот человек, который плохо и скучно провел праздник Масленицы, будет неудачлив весь год.



Для приобщения детей к русским народным традициям библиотекарь Брянской библиотеки Бутырская Л.В. для читателей — детей провела час познания «Гостья наша — дорогая Масленица». К этому мероприятию в библиотеке были оформлены: выставка — инсталляция и окно — витрина, посвященные Масленице.



В субботу праздник проводов Масленицы перешел в Первомайский Дом культуры. Чтобы сохранить традиции и задобрить Масленицу, собравшиеся взрослые и дети, провожали ее «широким разгулом», весельем и масленичным угощеньем. Скоморохи, в исполнении девятиклассниц Насти Эберле и Саши Кирюшиной, шутками и прибаутками вели праздник. Девочки в народных костюмах, представляющие масленичную неделю, рассказывали о каждом дне, имеющем своё название и значение. Все приближало приход Весны (Виолетта Осадчая), которой Зима не хотела сдавать свои позиции. Пришлось детям отгадывать загадки Зимы, чтобы помочь красавице Весне. Завершился праздник сжиганием чучела Масленицы и чаепитием с блинами и пирогами.



Много радости и веселья подарила участникам праздника вокальная группа «Радуга» Всероссийского общества слепых (председатель Андреева О.И.). Спасибо за творчество участникам вокальной группы и художественному руководителю Киселеву Н.В.

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