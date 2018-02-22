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Мастер-класс «Подарок для папы» провела работник Лермонтовской библиотеки для участников клуба «Почитай-ка»

22 февраль 2018, 14:34
Мастер-класс «Подарок для папы» провела работник Лермонтовской библиотеки для участников клуба «Почитай-ка»
23 февраля наша страна отмечает замечательный праздник всех мужчин: и взрослых и детей. Это День защитников Отечества. Если мы говорим о защитниках Отечества, то это значит, что каждый мужчина – это солдат: или бывший, или настоящий, или будущий. А солдат – это значит: сильный, смелый, ловкий, умелый.

Мастер – класс «Подарок для папы» проведен заведующей Лермонтовской библиотекой Лукша М.А. для участников клуба «Почитай-ка». Ребята с удовольствием делали детали для изготовления подарочных открыток. Затем своими руками приклеивали заготовки, чтобы получилось праздничное число 23. А рядом разместили свои рисунки: танки, самолеты, машины.

Получились замечательные открытки, которые дети вручат своим папам, старшим братьям, дедушкам. Воспитатель группы Филяновская Т.В. как всегда помогала в проведении этого мероприятия.
библиотека Лермонтово День защитника Отечества
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