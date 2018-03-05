Подходящими лампами для ремонта поделились радиолюбители из Москвы. Сейчас телевизор известной советской марки «Темп» можно посмотреть в краеведческом музее города Гусева. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Михаил Землянко, радиолюбитель:
— Хроника на данном телевизоре совершенно по-иному воспринимается людьми, причём, любых возрастов. Для меня лично было удивительно, что младшее поколение, 12-18 лет, они здесь зависают, я другого термина не подберу. Носители гаджетов и компьютеров, они здесь что-то находят. Они меняются.
Энтузиасты из Гусева оживили телевизионный приёмник, возраст которого перевалил за 57 лет
5 марта 2018, 15:40музей телевидиние
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