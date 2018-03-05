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Информационный сайт города Гусева

Энтузиасты из Гусева оживили телевизионный приёмник, возраст которого перевалил за 57 лет

5 марта 2018, 15:40
Подходящими лампами для ремонта поделились радиолюбители из Москвы. Сейчас телевизор известной советской марки «Темп» можно посмотреть в краеведческом музее города Гусева. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Михаил Землянко, радиолюбитель:
— Хроника на данном телевизоре совершенно по-иному воспринимается людьми, причём, любых возрастов. Для меня лично было удивительно, что младшее поколение, 12-18 лет, они здесь зависают, я другого термина не подберу. Носители гаджетов и компьютеров, они здесь что-то находят. Они меняются.
музей телевидиние
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Живу я тут давно
# 1Живу я тут давно
Миша, молодец. Доброй души человек и "золотые руки"!
Сегодня, 15:57   ЦитироватьОтветить3
Гость МЕСТНЫЙ
# 2Гость МЕСТНЫЙ
Полностью согласен!!! Миша молодчага)) Побольше бы таких людей!!!
Сегодня, 16:18   ЦитироватьОтветить1
Алексей 1951
# 3Алексей 1951
Не верю! В 1963 году сестра Антонина Алексеевна учитель истории в школе интернат № 8 купила Рекорд Б самый-самый телевизор Затем пошли комбайны (радио проигрыватель)
Сегодня, 18:07   ЦитироватьОтветить0

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