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В Гусевском городском округе на выборах президента РФ проголосовали более 70% избирателей

19 марта 2018, 11:00
В Гусевском городском округе на выборах президента РФ проголосовали более 70% избирателей
В Гусевском городском округе на выборах президента Российской Федерации отдали свой голос 70,71% избирателей из 25549 человек, включенных в список. 1161 человек проголосовали при помощи переносных ящиков голосования на дому. Гусевский городской округ на четвёртом месте по явке среди муниципалитетов области. Явка в целом по Калининградской области составила 62,30%.

Неоспоримую победу в Гусевском округе одержал Владимир Владимирович Путин. За него проголосовали 75,59% (13655) избирателей. На втором месте Грудинин Павел Николаевич с результатом 10,61% (1917). Третье место занял Жириновский Владимир Вольфович с результатом 7,95% (1436). Собчак Ксения Анатольевна набрала 1,93% (349), Сурайкин Максим Александрович — 0,77% (139), Бабурин Сергей Николаевич — 0,66% (120), Титов Борис Юрьевич — 0,65% (118), Явлинский Григорий Алексеевич — 0,59% (107).

В целом по Калининградской области картина не сильно отличается. За Владимира Путина проголосовали 76,35%, Павла Грудинина — 10,20%, за Владимира Жириновского — 6,01%, за Ксению Собчак — 2,54%, за Григория Явлинского — 1,47%, за Бориса Титова — 0,96%, за Сергея Бабурина — 0,68%, за Максима Сурайкина — 0,67%.
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