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Гусевское «Райпо» разыграло ценные призы

19 марта 2018, 12:00
Гусевское «Райпо» разыграло ценные призы
Накануне прошёл розыгрыш ценных призов, предоставленных Гусевским районным потребительским обществом в честь своего 70-летия. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса вечером 18 марта, казалось, собрался весь округ. В течении двух часов гусевцы становились счастливыми обладателями утюгов, планшетов, телевизоров и многих других призов.

На сцену приглашали ребятишек из числа добровольцев, которые доставали из стеклянного аквариума номерки и зачитывали их. Несмотря на морозную погоду все ждали главного — кому же достанутся заветные скутеры?

Первый разыграли в самом начале мероприятия. Второй чуть позже, а вот розыгрыш третьего стал кульминацией всего действия. Его обладателем стала жительница округа Светлана Мясова. В интервью каналу «ГУСЕВ HD» женщина рассказала, что пришла на мероприятие со своими племянниками.

«На выборы хожу всегда и каждый раз участвую в розыгрыше. Я и подумать не могла, что сегодня получится выиграть скутер. До сих пор не верится», — рассказала женщина.
райпо розыгрыш
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Это клёво , когда получаешь приз. Поздравляю все призёров. Но вот конфуз, если ты проголосовал и ушёл на работу выполнять свой долг и не смог прийти на розыгрыш, твой номер убирают из розыгрыша и приз достаётся другому. Прикольно.
Сегодня, 12:09   ЦитироватьОтветить3
Гость Владимир
# 2Гость Владимир
Я тоже считаю, что как то по другому надо всё это делать и потом опубликовывать в СМИ.
Сегодня, 12:35   ЦитироватьОтветить0

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