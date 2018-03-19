Накануне прошёл розыгрыш ценных призов, предоставленных Гусевским районным потребительским обществом в честь своего 70-летия. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса вечером 18 марта, казалось, собрался весь округ. В течении двух часов гусевцы становились счастливыми обладателями утюгов, планшетов, телевизоров и многих других призов.
На сцену приглашали ребятишек из числа добровольцев, которые доставали из стеклянного аквариума номерки и зачитывали их. Несмотря на морозную погоду все ждали главного — кому же достанутся заветные скутеры?
Первый разыграли в самом начале мероприятия. Второй чуть позже, а вот розыгрыш третьего стал кульминацией всего действия. Его обладателем стала жительница округа Светлана Мясова. В интервью каналу «ГУСЕВ HD» женщина рассказала, что пришла на мероприятие со своими племянниками.
«На выборы хожу всегда и каждый раз участвую в розыгрыше. Я и подумать не могла, что сегодня получится выиграть скутер. До сих пор не верится», — рассказала женщина.
Гусевское «Райпо» разыграло ценные призы
19 марта 2018, 12:00
райпо розыгрыш
400 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме