/ / / В области собирают средства 14-летней жительнице Гусева на проезд к месту лечения

Девочке необходимо сделать коррекцию в научном Центре имени Илизарова.
Рождение Викуси семья Белик очень ждала. Старшему сыну стукнуло 10 годочков, и родители заскучали по детскому агуканию и пеленкам. Но случилось так, что девочка запросилась на свет на 2 месяца раньше положенного срока. Врачи сделали все возможное, выходили малышку, и в 4 месяца Викуся уверенно сидела в подушках, держала головку, бодро переворачивалась на живот.
Настало время делать прививки. В один день ребенку вкололи сразу три вакцины. И слабый организм дал сбой.
«Мы обратили внимание, что спустя несколько дней после прививок у Викуси стали скашиваться глаза, она перестала сидеть, болталась, как неваляшка», — вспоминает мама девочки Наталья Белик.
В детской областной больнице Калининграда, куда отвезли ребенка, специалист поставил диагноз «врожденное ДЦП» и отметил, что прививки делать следовало в год, не раньше.
При оформлении Вики в школу главный ортопед областной больницы обнаружил у ребенка вывих правого бедра. УЗИ показало, что головка тазовой кости не находится в вальгусной впадине, а располагается рядом. От того, что в младенчестве дефект не был обнаружен и исправлен, вальгусная впадина деформировалась и просто вправить туда бедренную кость не представляется возможным. Диагноз — вальгусная деформация проксимального отдела правой бедренной кости. Необходима операция, заключил специалист.
«Вике уже 15 лет, она очень хочет ходить, тем более, что профессор из центра Илизарова пообещал, что поставит ее на ноги, и она пойдет самостоятельно», — говорит мама девочки.
Сейчас Вику ждут в «РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Илизарова. Операция будет оплачена за счет средств федерального бюджета. Правда, добраться до Кургана не так-то просто. Трое суток на поезде с пересадкой — это обрекать не умеющую самостоятельно передвигаться девочку на мучения. Значит, необходимо добираться самолетом. Да и на обратном пути, в гипсе, Вику нужно будет транспортировать только бизнес-классом.
Невзирая на проблемы, с которыми в повседневной жизни сталкивается небольшая хрупкая девочка, Вика смотрит в будущее с оптимизмом. Сейчас она любит разгадывать кроссворды, легко ориентируется в компьютерных программах, с удовольствием учит уроки. Одно время хотела даже стать учителем, чтобы больше общаться с детьми. Но теперь, когда ей пообещали, что она будет ходить, ее мечта — поступить после школы в техникум и стать поваром. Вике очень хочется побаловать своих любимых родителей разными вкусняшками за то, что они так много делают для нее.
Благотворительный фонд «Берег надежды» очень хочет, чтобы мечты Вики Белик осуществились. Фонд объявляет сбор средств на дорогу до Кургана для Вики и ее мамы. Необходимо собрать 80 000 рублей.
Чтобы помочь Вике, перейдите на сайт «Берег надежды».
В области собирают средства 14-летней жительнице Гусева на проезд к месту лечения
21 марта 2018, 14:55помощ благотворительность
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