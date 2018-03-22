В Гусевском отделении полиции прошло комплексное профилактическое мероприятие «Законность»

22 марта 2018, 17:44

Руководством УМВД России по Калининградской области с целью всесторонней проверки состояния работы по приему, регистрации и разрешению заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в период с 20 по 22 марта текущего года организован выезд в МО МВД России «Гусевский» и подчиненное ему отделение полиции по Нестеровскому району.



В рамках комплексного профилактического мероприятия «Законность» сотрудниками ключевых структурных подразделений регионального Управления изучена работа дежурной части, подразделений следствия, дознания, участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска и противодействия экономическим преступлениям; оказана практическая помощь по направлениям деятельности.



20 марта руководителем выездной комиссии областного УМВД полковником внутренней службы Виктором Зыбиным осуществлен прием граждан по вопросам приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях.



21 марта с участием помощника прокурора города Гусева Игоря Смирнова с сотрудниками полиции проведен семинар-совещание по вопросам соблюдения законности, по результатам которого были приняты зачеты по знанию нормативных документов, регламентирующих работу с заявлениями о преступлениях и административных правонарушениях.

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