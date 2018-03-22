Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В Гусевском отделении полиции прошло комплексное профилактическое мероприятие «Законность»
Информационный сайт города Гусева

В Гусевском отделении полиции прошло комплексное профилактическое мероприятие «Законность»

22 марта 2018, 17:44
В Гусевском отделении полиции прошло комплексное профилактическое мероприятие «Законность»
Руководством УМВД России по Калининградской области с целью всесторонней проверки состояния работы по приему, регистрации и разрешению заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в период с 20 по 22 марта текущего года организован выезд в МО МВД России «Гусевский» и подчиненное ему отделение полиции по Нестеровскому району.

В рамках комплексного профилактического мероприятия «Законность» сотрудниками ключевых структурных подразделений регионального Управления изучена работа дежурной части, подразделений следствия, дознания, участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска и противодействия экономическим преступлениям; оказана практическая помощь по направлениям деятельности.

20 марта руководителем выездной комиссии областного УМВД полковником внутренней службы Виктором Зыбиным осуществлен прием граждан по вопросам приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях.

21 марта с участием помощника прокурора города Гусева Игоря Смирнова с сотрудниками полиции проведен семинар-совещание по вопросам соблюдения законности, по результатам которого были приняты зачеты по знанию нормативных документов, регламентирующих работу с заявлениями о преступлениях и административных правонарушениях.
полиция
60 просмотров
0
Другие новости по теме
18 ноября в отделе МВД России «Гусевский» состоится прием граждан
18 ноября в отделе МВД России «Гусевский» состоится прием граждан
Житель Гусева поблагодарил полицейских за правопорядок на улицах города
Житель Гусева поблагодарил полицейских за правопорядок на улицах города
Гусевские участковые отчитаются перед населением
Гусевские участковые отчитаются перед населением
Раскрываемость преступлений отдела МВД РФ «Гусевский» в этом году составила 64,4%
Раскрываемость преступлений отдела МВД РФ «Гусевский» в этом году составила 64,4%

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»