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ДЮЦ совместно с Гусевской полицией провели конкурс «Мода для пешехода»

23 марта 2018, 14:45
ДЮЦ совместно с Гусевской полицией провели конкурс «Мода для пешехода»
Ежедневно в России в автокатастрофах погибают около 70 человек. При этом почти половина аварий — наезд на пешехода. 60% подобных ДТП происходит в темное время суток, когда проблему могли бы решить светоотражатели. Светоотражающие элементы стали всё чаще появляться на детской одежде. Эта деталь теперь считается очень важной, она входит в дизайн моделей многих популярных марок. Маленький отблеск светоотражателя может стать тем лучиком в темноте, который спасёт жизнь юного пешехода.

Детско-юношеский центр совместно с ОГИБДД МО МВД «Гусевский» с 16 по 23 марта 2018 года проводил конкурс «Мода для пешехода».

Ребята демонстрировали изготовленные под руководством педагогов и инспектора по пропаганде БДД капитана полиции Ананьевой В.В. «дизайнерские одежды» для пешеходов. Дефиле получилось ярким. Участники гордо демонстрировали результаты своих трудов — практическую и оригинальную одежду, украшенную светоотражающими нашивками и лентами, термонаклейками, подвесками, браслетами из ярких тканей, повседневные и выходные наряды. Победителями конкурса стали:

1 место команда МАУ ДО «ДЮЦ», объединение «ЮИДД», руководитель Кригер А.В.
1 место команда МАУ ДО «ДЮЦ», объединение «Лаборатория нейропилотирования», руководитель Марченко А.Н.
2 место команда МАДОУ «Детский сад № 6», руководитель Чубасова Д. И.
2 место команда МАДОУ «Детский сад № 5», руководитель Качкан Л.В.
3 место команда ГБУСО КО Центр «Росток», руководитель Зайцева Е.А.

Конкурс проводился впервые, но он наверняка станет традиционным, а оригинальные идеи использования светоотражающих устройств будут всё больше внедряться в гардероб современного пешехода.
ДЮЦ полиция конкурс мода
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Герштейн-Заде
# 1Герштейн-Заде
Все хорошо, инспектора по пропаганде БДД капитана полиции Ананьевой В.В. «дизайнерские одежды» для пешеходов очень много...
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