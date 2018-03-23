ДЮЦ совместно с Гусевской полицией провели конкурс «Мода для пешехода»

23 марта 2018, 14:45

Ежедневно в России в автокатастрофах погибают около 70 человек. При этом почти половина аварий — наезд на пешехода. 60% подобных ДТП происходит в темное время суток, когда проблему могли бы решить светоотражатели. Светоотражающие элементы стали всё чаще появляться на детской одежде. Эта деталь теперь считается очень важной, она входит в дизайн моделей многих популярных марок. Маленький отблеск светоотражателя может стать тем лучиком в темноте, который спасёт жизнь юного пешехода.



Детско-юношеский центр совместно с ОГИБДД МО МВД «Гусевский» с 16 по 23 марта 2018 года проводил конкурс «Мода для пешехода».



Ребята демонстрировали изготовленные под руководством педагогов и инспектора по пропаганде БДД капитана полиции Ананьевой В.В. «дизайнерские одежды» для пешеходов. Дефиле получилось ярким. Участники гордо демонстрировали результаты своих трудов — практическую и оригинальную одежду, украшенную светоотражающими нашивками и лентами, термонаклейками, подвесками, браслетами из ярких тканей, повседневные и выходные наряды. Победителями конкурса стали:



1 место команда МАУ ДО «ДЮЦ», объединение «ЮИДД», руководитель Кригер А.В.

1 место команда МАУ ДО «ДЮЦ», объединение «Лаборатория нейропилотирования», руководитель Марченко А.Н.

2 место команда МАДОУ «Детский сад № 6», руководитель Чубасова Д. И.

2 место команда МАДОУ «Детский сад № 5», руководитель Качкан Л.В.

3 место команда ГБУСО КО Центр «Росток», руководитель Зайцева Е.А.



Конкурс проводился впервые, но он наверняка станет традиционным, а оригинальные идеи использования светоотражающих устройств будут всё больше внедряться в гардероб современного пешехода.

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