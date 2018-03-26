Гусевцы приняли участие в выставке научно-технического творчества учащихся «НТТМ-2018»

26 марта 2018, 16:27

23 и 24 марта 2018 года в Калининграде состоялась ежегодная областная выставка научно-технического творчества учащихся «НТТМ-2018». В этом году она проводилась в СК Янтарный, современном, функциональном и красивом здании, в духе современного времени, что вполне соответствует самому настроению и антуражу выставки.



В рамках выставки «НТТМ-2018» было представлено более 500 проектов по четырем направлениям и девяти номинациям не только из Калининграда, но и других городов области. От нашего муниципалитета в выставке приняло участие более 15 команд.



МАУ ДО «ДЮЦ» города Гусева на выставке защищал девять проектов. Это и лазерная презентация «Мой любимый город», команда: Гинз Н. и Вдовиченков Р., под руководством педагога дополнительного образования Гавриловой Т.В., и научно-исследовательский проект «Энергия будущего — мирный атом», представляемый Чубинец А. под руководством педагога дополнительного образования Павловой Е.Н., и роботы «Разведчики-спасатели», команда: Ган Н., под руководством педагога дополнительного образования Ларенкова В.В., «Умный дом», команда: Ахундов В., Петричиц Е., Пономарчук А., Ермолич Д., Андриец М., Жукова А., и «Манипулятор», команда: Жукова А., Пономарчук А., Ахундов В., Петричиц Е., под руководством педагога дополнительного образования Марченко А.Н., и экологический проект «Чистый город», команда в составе Воронина А., Грубинова М., под руководством педагога дополнительного образования Шпилевой В.Г.



Два проекта были отмечены и заслужили наивысшие оценки и награды победителей. Первое место получил проект «Робогонщик», который представляла команда объединения «Нейропилотирование» под руководством педагога дополнительного образования Марченко А.Н. (Вдовиченков Р., Андриец М., Ермолич Д., Жукова А., Пономарчук А.). Второе место за проектом «Планетоход» команды из объединения «Основы робототехники» под руководством педагога дополнительного образования Ларенкова В.В. (Баранков В.).



Участие приняли и четыре команды детских садов Гусева (МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 14», МАДОУ «Детский сад № 5», МАДОУ «Детский сад № 11 ЦРР», и стали финалистами выставки.



Кроме того, первое место получил и научно-исследовательский проект МАОУ СОШ № 3 «Город зеленого будущего», команда: Колесникова М., Голощапов Н., Овсянников Н., Демчук Д., под руководством педагога Устиновой Е.В.



Поздравляем наших победителей, желаем дальнейших успехов и ждем новых побед!

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