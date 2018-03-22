/ / / В ДЮЦ прошел муниципальный этап конкурса научно-технического творчества «Выставка НТТМ-18»

В городе Гусеве 16 марта на базе МАУ ДО «ДЮЦ» состоялся муниципальный этап областного конкурса научно-технического творчества молодёжи «Выставка НТТМ-18». В выставке приняли участие дошкольники, школьники, студенты средних образовательных организаций города Гусева. Они представили 18 проектов. 23–24 марта 2018 года лучшие проекты будут представлять наш город на областном конкурсе научно-технического творчества детей и молодёжи.
Результаты муниципального этапа областной выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2018»
Возрастная категория 5-6 лет
Номинация «Маленький инженерный гений»
МАДОУ «Детский сад № 5» — финалист проект «Парк аттракционов» Карпучок Таисия, Жилко Полина
Руководитель: Павлова Светлана Александровна
МАДОУ «Детский сад № 26» — финалист проект «Футбол-игра для всех» Битюцкий Евгений, Озерова Елизавета
Руководитель: Максакова Елена Фёдоровна
МАДОУ «Детский сад № 14» — финалист проект «Юные покорители космоса. Путешествие на Марс»
Пермяков Роман, Павловский Андрей, Якимовец Елизавета
Руководители: Павлова Елена Владимировна, Демидова Людмила Михайловна
МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» — финалист проект «Планета Земля»
Красюк Олег, Аболтиньш Варвара, Чеботарёв Максим, Бобровский Назар
Руководитель: Рябчевская Татьяна Васильевна
Возрастная категория 7-10 лет
Номинация «Лучший инженерный проект»
I место — МАОУ «СОШ № 3» — проект «Город зеленого будущего» Колесникова Марина, Голощапов Никита, Овсянников Никита, Демчук Денис
Руководитель: Устинова Елена Вячеславовна
II место — М0У «СОШ № 5» — проект «Робот — художник» Шептухина Елена, Пупкис Анастасия, Иванова Яна, Третьякова Мария
Руководители: Плахотная Инна Петровна и Щаврова Анастасия Александровна
III место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Робот-волонтёр» Прожоренко Глафира, Моисеенко Михаил
Руководитель: Павлова Елена Николаевна
Возрастная категория 11-14 лет
Номинация «Лучший инженерный проект»
I место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Роботы „Разведчики-спасатели“» Ган Никита и Ган Артём
Руководитель — Ларенков Валерий Васильевич
II место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Планетоход» Баранков Вадим, Князев Вячеслав
Руководитель — Ларенков Валерий Васильевич
Номинация «Лучший инженерный проект»
I место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Энергия будущего — мирный атом» Чубинец Артём
Руководитель — Павлова Елена Николаевна
Возрастная категория 15-18 лет
Номинация «Лучший инженерный проект»
«Информационные технологии»
I место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Паук» Жукова Анастасия
Руководитель — Марченко Алла Николаевна
II место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Умный дом» Ахундов Вадим, Петричиц Евгений, Ермолич Денис, Жукова Анастасия
Руководитель — Шпилевая Виалетта Георгиевна
«Транспортные системы и беспилотные транспортные системы»
I место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Манипулятор» Жукова Анастасия, Пономарчук Анастасия Ахундов Вадим, Петричиц Евгений
Руководитель — Марченко Алла Николаевна
II место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Робогонщик» Ермолович Денис, Жукова Анастасия, Пономарчук Анастасия, Андриец Максим, Вдовиченков Роман
Руководитель — Марченко Алла Николаевна
Поздравляем победителей и желаем победы на областной выставке научно технического творчества молодежи «НТТМ-2018».