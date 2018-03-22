В ДЮЦ прошел муниципальный этап конкурса научно-технического творчества «Выставка НТТМ-18»

22 марта 2018, 13:40

На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере образования становится поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение молодёжи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышения престижа научно-технических профессий.



В городе Гусеве 16 марта на базе МАУ ДО «ДЮЦ» состоялся муниципальный этап областного конкурса научно-технического творчества молодёжи «Выставка НТТМ-18». В выставке приняли участие дошкольники, школьники, студенты средних образовательных организаций города Гусева. Они представили 18 проектов. 23–24 марта 2018 года лучшие проекты будут представлять наш город на областном конкурсе научно-технического творчества детей и молодёжи.



Результаты муниципального этапа областной выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2018»

Возрастная категория 5-6 лет



Номинация «Маленький инженерный гений»

МАДОУ «Детский сад № 5» — финалист проект «Парк аттракционов» Карпучок Таисия, Жилко Полина

Руководитель: Павлова Светлана Александровна

МАДОУ «Детский сад № 26» — финалист проект «Футбол-игра для всех» Битюцкий Евгений, Озерова Елизавета

Руководитель: Максакова Елена Фёдоровна

МАДОУ «Детский сад № 14» — финалист проект «Юные покорители космоса. Путешествие на Марс»

Пермяков Роман, Павловский Андрей, Якимовец Елизавета

Руководители: Павлова Елена Владимировна, Демидова Людмила Михайловна

МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» — финалист проект «Планета Земля»

Красюк Олег, Аболтиньш Варвара, Чеботарёв Максим, Бобровский Назар

Руководитель: Рябчевская Татьяна Васильевна



Возрастная категория 7-10 лет



Номинация «Лучший инженерный проект»

I место — МАОУ «СОШ № 3» — проект «Город зеленого будущего» Колесникова Марина, Голощапов Никита, Овсянников Никита, Демчук Денис

Руководитель: Устинова Елена Вячеславовна

II место — М0У «СОШ № 5» — проект «Робот — художник» Шептухина Елена, Пупкис Анастасия, Иванова Яна, Третьякова Мария

Руководители: Плахотная Инна Петровна и Щаврова Анастасия Александровна

III место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Робот-волонтёр» Прожоренко Глафира, Моисеенко Михаил

Руководитель: Павлова Елена Николаевна



Возрастная категория 11-14 лет



Номинация «Лучший инженерный проект»

I место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Роботы „Разведчики-спасатели“» Ган Никита и Ган Артём

Руководитель — Ларенков Валерий Васильевич

II место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Планетоход» Баранков Вадим, Князев Вячеслав

Руководитель — Ларенков Валерий Васильевич



Номинация «Лучший инженерный проект»

I место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Энергия будущего — мирный атом» Чубинец Артём

Руководитель — Павлова Елена Николаевна



Возрастная категория 15-18 лет



Номинация «Лучший инженерный проект»

«Информационные технологии»

I место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Паук» Жукова Анастасия

Руководитель — Марченко Алла Николаевна

II место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Умный дом» Ахундов Вадим, Петричиц Евгений, Ермолич Денис, Жукова Анастасия

Руководитель — Шпилевая Виалетта Георгиевна

«Транспортные системы и беспилотные транспортные системы»

I место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Манипулятор» Жукова Анастасия, Пономарчук Анастасия Ахундов Вадим, Петричиц Евгений

Руководитель — Марченко Алла Николаевна

II место — МАУ ДО «ДЮЦ» — проект «Робогонщик» Ермолович Денис, Жукова Анастасия, Пономарчук Анастасия, Андриец Максим, Вдовиченков Роман

Руководитель — Марченко Алла Николаевна



Поздравляем победителей и желаем победы на областной выставке научно технического творчества молодежи «НТТМ-2018».

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