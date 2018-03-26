В середине апреля начинается прием заявок в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.
В минувший четверг город Гусев посетила польская делегация из города Голдап. В составе делегации из 12 человек были руководители Совета депутатов, образовательных, культурных и спортивных учреждений.
Основная тема визита — обмен опыта в сфере образования и подготовка совместных заявок по Программе приграничного сотрудничества.
Представители города Голдап посетили МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», МАОУ «СОШ № 3», МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного возраста» и Физкультурно-оздоровительный центр. После чего в актовом зале администрации совместно с главой Гусевского городского округа — Председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым состоялась совместная дискуссия об общих задачах партнерства в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020».
В рамках приграничного сотрудничества Гусев посетила польская делегация
26 марта 2018, 17:18Польша Админстрация Гусевского района
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