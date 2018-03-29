Семейная пара из Ольховатки отпраздновала золотую свадьбу

29 марта 2018, 13:05

24 марта в Ольховатском филиале Городского дома культуры состоялся юбилейный вечер «Золотая свадьба» — поздравление юбиляров Шевцовых Зои Ивановны и Василия Григорьевича.



В кругу близких родственников и друзей, по старинной русской традиции «величали молодых»: связали руки счастливых юбиляров рушником, спели для пары «величальную» песню, после, конечно, угостились караваем. Также «славили молодых», желая им крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и долгих лет жизни, пели частушки и русские народные песни, провели фотосессию «Золотые юбиляры в золотой раме».

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