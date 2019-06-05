/ / / «Мы с тобой — одно целое, неделимое мы»: супруги из Гусева сыграли золотую свадьбу

5 июня 2019, 11:06

Ирина Смирнова

50 лет совместной жизни отметили супруги Лапушкины. Золотую свадьбу сыграли в зале торжеств ДЮЦ.Свою будущую супругу Василий Лапушкин встретил осенью 1968 года на зернотоку. Он работал электриком в родном совхозе на Алтае. А Эльвира была фельдшером, после окончания медучилища приехала туда по распределению. В те времена на уборочной трудились все, в том числе и медработники. Ведь в страду дорог каждый час, и дополнительные рабочие руки лишними не бывают. Яркая рыжеволосая девушка очень понравилась Василию, да и ей приглянулся спокойный, некурящий и непьющий парень, даром что был он на 15 лет старше. Молодые люди стали встречаться, ходили в кино, в клуб, на молодежные посиделки. И через год решили соединить свои судьбы.Расписались Лапушкины 1 июня, в День защиты детей. И это символично. Во-первых, за 36 лет работы в больнице Эльвира Александровна помогла появиться на свет не одной сотне младенцев. Во-вторых, сами воспитали двух дочерей и сына, вырастили их хорошими и трудолюбивыми людьми. Да и как могло быть иначе? С ранней весны и до поздней осени всей семьей заготавливали грибы, ягоды, лекарственные травы, сено. Зимой вышивали и ткали ковры. Дочери, Наталья и Ольга, говорят, что ни разу не видели, чтобы их папа и мама ссорились. Все всегда делали вместе, весело и дружно. Эльвира Александровна обожает цветы. Была в их семье даже традиция: собирать полевые цветы, за которыми отправлялись на мотоцикле. Называлось это «едем по букеты».Роскошными букетами порадовали юбиляров родные, друзья и в день золотой свадьбы. Красивую церемонию подготовила и провела заведующая отделом ЗАГС администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Котлярович. Как и полвека назад супруги поставили свои подписи, но теперь уже в особом документе — книге юбиляров. И обменялись золотыми кольцами, и поздравили друг друга «золотым» поцелуем, и закружились в свадебном вальсе. Всё было настолько душевно и трогательно, что невеста (как, впрочем, практически вся женская часть присутствующих) не удержалась от слез.А потом Василий Иванович и Эльвира Александровна принимали подарки: поздравительные адреса от губернатора Калининградской области А. А. Алиханова и заместителя главы МО «Гусевский городской округ» Л. И. Томиной, добрые пожелания дочерей, внуков (их у Лапушкиных четверо, три девочки и мальчик), родных, друзей. И музыкальные подарки от вокального ансамбля «Любава», ставшие настоящим украшением церемонии.В завершение Л. В. Котлярович преподнесла юбилярам аппетитный пирог, который приготовили нестеровские пекари, ведь хлеб на Руси — это символ достатка в доме, благополучия и взаимопонимания, которые вот уже полвека царят в семье людей с ласковой фамилией «Лапушкины».