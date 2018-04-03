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К туристическому сезону предприятия туризма и питания города вновь готовят интересные предложения

3 апреля 2018, 17:57
К туристическому сезону предприятия туризма и питания города вновь готовят интересные предложения
К началу туристического сезона предприятия сферы туризма и общественного питания города вновь готовят интересные предложения для жителей и гостей города. В настоящее время разрабатывается «Карта туриста».

В рамках гастрономического маршрута, уже ставшего популярным, два кафе поддержали идею «вкусного» путешествия по городу и организовали кулинарные мастер-классы для детей.

С начала года такие мастер-классы проводятся в детском кафе «Апельсин» по адресу ул. Тимирязева, 7, а в минувшее воскресенье к ним присоединилось и кафе ИП Шимченко по адресу пр-т Ленина, 21.

Море удовольствия, хорошее настроение и полезные занятия получают маленькие гости и их родители от самостоятельно приготовленных блюд под присмотром шеф-повара и аниматоров. В мастер-классах принимают участие и ребята из детского центра «Росток». Руководителями общественного питания закуплено специальное оборудование для проведения данных мероприятий. Предложения по участию в мастер-классах с развлекательной программой и организацией экскурсий по городским достопримечательностям направлены турфирмам, организующим групповые экскурсии из области.

Мастер-классы выходного дня кафе города будут проводить регулярно по мере формирования групп.
туризм
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
кЭмпинги надеюсь,останутся?!
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