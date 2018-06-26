/ / / «Лето 2018 в Гусеве» или «Как интересно и активно провести 7 дней в Гусеве»

1 день — «Гусев Обзорный»
Путешествие по городу можно начать самостоятельно, используя маршруты на туристических щитах, установленных на территории округа.
Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова, расположенный по адресу ул. Московская, 36, предлагает экскурсии по современным интерактивным залам, тематическим площадкам на территории музейного комплекса, а также экскурсии по городу и на объекты, такие как Знаменитая фреска Отто Хайхерта «Король Фридрих Вильгельм I встречает первых переселенцев», расположенная в актовом зале Гусевского агроколледжа (бывшей Фридрихшуле) по адресу ул. Тимирязева,2.
Предварительное согласование экскурсий по тел. 8 (401-43) 3-19-17.
2 день — «Променад истории»
Маршрут начинается от памятника С. И. Гусеву и пролегает через центр города по благоустроенной набережной реки Писса, по берегам которой развернулся военно-исторический комплекс истории Первой мировой войны. Уникальный комплекс включает в себя памятник «Штыковая атака», действующий Храм-памятник Всех Святых и мост Героев. Прогуливаясь до Аллеи славы по проспекту Ленина вы увидите советский танк ИС-2. Почтить память воинов можно у Вечного огня на братских захоронениях по ул. Смирнова. На автомобиле или велосипеде можно совершить пробег по местам боевой славы русского народа, используя информацию на щите, установленном рядом. Дополнит культурно-познавательный маршрут прогулка в мемориальный парк «Технополиса GS» со скульптурой М. Шемякина «Памяти забытой войны».
3 день — «День здоровья»
Посещение физкультурно-оздоровительного комплекса имени Е. М. Попова (ФОК), который располагает двумя бассейнами с горкой, ледовой ареной, спортивными и тренажерным залами по адресу: ул. Школьная,1. Тел. для справок 8(4012) 36-22-24. Сайт: fokgusev.ru.
Занятия на тренажерных комплексах прямо на открытом воздухе на территории ФОКа (ул. Школьная, 1) и Городского стадиона (ул. Красноармейская) будут полезны в рамках маршрута «Тропа здоровья» до Грэсовского леса.
Прогуливаясь по лесопарку «Грэсовский лес», высаженному на пустыре более 100 лет назад, можно отдохнуть на необычных авторских «Философских лавочках». Кстати заказать собственную лавочку вы можете по тел.+7 921 262-01-19.
Окунуться в мир природы, можно по маршруту «Экологическая тропа», оборудованному информационными стендами или совершив прогулку с экспертами из МОУ СОШ№ 5, записавшись по тел. +7 921 268-00-12.
Интерактивные полянки для активного отдыха, целебный воздух соснового бора подарят заряд бодрости и хорошего настроения.
4 день — «ГусевВелоГород»
Совершить увлекательную прогулку на велосипеде можно по специальным велодорожкам, объединённым в единую сеть.
Прокат велосипедов осуществляется в магазине «СпортСервис» (проспект Ленина,19) и на территории ФОКа (ул. Школьная, 1). Справки по тел. 8 921 711-86-91.
5 день — «Активный отдых»
В праздничные дни можно совершить водную прогулку «Маленькая Венеция» на лодках и байдарках через живописный центр города от лодочного причала в городском парке по ул. Школьная, 1.
Водные сплавы по рекам округа предлагают:
- Гостевой дом «Хуторок» (тел. +7 906 232-33-12);
- Спортивно-развлекательный комплекс «Русь» (тел. +7 911 860-15-04).
Конные прогулки, рыбалка (тел.: +7 911 860-15-04).
Пейнтбол (тел.: +7 921 711-73-57, необходима предварительная запись).
3D Кинотеатр в Гусеве «ЛЮМЕНфильм» (ул. Школьная, 1 в ФОКе имени Попова Е.М., расписание сеансов).
Бильярдный клуб «Пирамида» (ул. Победы, 4).
Ночные дискотеки:
- «City club» (ул. Ломоносова, 8);
- «Clab X.O. Lounge» (пр. Ленина, 21).
6 день — «Вкусный день»
Мастер-классы по изготовлению пиццы под присмотром аниматоров и шеф-повара предлагает детское кафе «Апельсин» по адресу ул. Тимирязева, 8 (тел. +7 921 262-45-74) . Предварительная запись.
Вкусные и интересные блюда предлагают кафе города: информация на сайте городской администрации.
7 день — Экскурсии по «Технополису GS»
Тайны и достижения единственного в России частного инновационного кластера «Технополис GS» — в двухчасовой экскурсии. Вы узнаете, как готовят специалистов будущего, где выпускают больше половины российских цифровых ТВ-приставок. Предварительная запись на сайте предприятия.