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Информационный сайт города Гусева

Предлагается отстрелять всех диких кабанов в четырёх муниципалитетах

5 апреля 2018, 13:44
Предлагается отстрелять всех диких кабанов в четырёх муниципалитетах
В Калининграде состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством заместителя председателя регионального правительства Александра Шендерюка-Жидкова.

Участники мероприятия обсудили принимаемые меры по ликвидации и предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории области.

Открывая совещание Александр Шендерюк-Жидков отметил, что несмотря на реализацию комплекса мер по ликвидации и недопущению распространения опасного заболевания эпизоотическая обстановка в регионе остается крайне напряженной. Это связано с двумя факторами риска. В их числе специалисты называют дикую фауну и личные подворья и фермерские хозяйства с низким уровнем биозащиты.

В частности, в соседней Польше, по данным международного эпизоотического бюро, с февраля 2014 года по март 2018 года зафиксирован 1 761 очаг АЧС, из них на долю диких кабанов пришлось около 94% случаев. Вирус распространяется также в странах Прибалтики и в Белоруссии.

«Интенсивное распространение АЧС в популяции диких кабанов в странах Прибалтики и Польше является на сегодняшний день доминирующим фактором заноса заболевания в Калининградскую область, — отметил заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Вадим Смирнов. — Анализ эпизоотических рисков подтверждает, что именно кабан в нашем случае является основным источником распространения АЧС, потому что распределение свинопоголовья у нас структурно так складывается, что 96% поголовья находится на хозяйствах, защищенных наивысшей степенью биологической защиты, и только 4% — в ЛПХ и УФСИН».

С ноября 2017 года в регионе было выявлено и лабораторно подтверждено 40 случаев АЧС в дикой фауне, а также пять — в личном подсобном хозяйстве.

По данным министерства природных ресурсов и экологии, по результатам охотничьего сезона с июня 2017 года по февраль (включительно) 2018 года было добыто 3 048 кабанов. В целях доведения популяции парнокопытного до рекомендуемой численности в 0,25 особи на тысячу гектаров, министерством организована работа по регулированию численности дикого кабана в лесах региона.

В то же время и. о. руководителя регионального управления Россельхознадзора Андрей Иванов выступил с предложением о полной депопуляции кабана — до наступления эпизоотического благополучия — в муниципалитетах, где действуют промышленные свиноводческие предприятия, на долю которых приходится 98% областного объема производства свинины. Это Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, и Правдинский городские округа.

Для этих муниципалитетов также актуален вопрос организации буферных зон вокруг свинокомплексов. Наличие таких зон безопасности будет содействовать сокращению рисков распространения АЧС.

О выявленных случаях заболевания или гибели диких кабанов, о случаях заболевания и внезапного падежа свиней необходимо немедленно сообщать ветеринарным специалистам: Горячая линия АЧС в Гусеве — 8-401-43-3-13-11.
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охотник за приведениями
# 1охотник за приведениями
хахахахахахахахахах это ж кто до такого додумался !!!!!!!!!!!!!!! меньше надо химией поля травить !!!!!! а еще отстрелять на всякий случай всех уток, зайцев, курей , гусей и т.д ...................... !
Сегодня, 20:50   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 2Гость.
Когда чинуш типа этого Шендерюка можно будет отстреливать? Чувствую эти времена не за горами.
Сегодня, 21:32   ЦитироватьОтветить0

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