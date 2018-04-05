Стройцентр
/ / / Делегация из Гусева в очередной раз встретилась с литовскими партнерами города Вилкавишкис
Информационный сайт города Гусева

Делегация из Гусева в очередной раз встретилась с литовскими партнерами города Вилкавишкис

5 апреля 2018, 18:25
10 апреля завершается подача заявок по Программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вчера российская делегация из города Гусева под руководством первого заместителя главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева в очередной раз встретилась с литовскими партнерами города Вилкавишкис, чтобы обсудить совместные проекты, подготовка которых находится на завершающем этапе.

Одним из совместных проектов городов-партнеров является «Сотрудничество между районами Вилкавишкис и Гусев с целью повышения способности реагировать на особые ситуации».

В рамках данного проекта планируется закупка специальной техники и необходимого оборудования для модернизации Пожарной части № 13 города Гусева, а также совместная подготовка и учения, направленные на повышение способности пожарно-спасательных служб и муниципальных администраций реагировать на общие чрезвычайные ситуации.

Реализация проекта позволит повысить уровень пожарной безопасности в округе.

Напомним, что участие в Программе приграничного сотрудничества принимают и другие муниципальные образования Калининградской области, что составляет достаточно высокую конкуренцию. Администрация «Гусевского городского округа» прикладывает все усилия, чтобы Комитет программы одобрил именно нашу заявку.
Литва Админстрация Гусевского района приграничное сотрудничество
151 просмотр
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Фоторепортаж от Алексея Латышева с фестиваля красок «Red Orange»
Фоторепортаж от Алексея Латышева с фестиваля красок «Red Orange»
25 октября в ГДК состоялось открытие 8 сезона лиги юмора «Остров КВН»
25 октября в ГДК состоялось открытие 8 сезона лиги юмора «Остров КВН»
Фоторепортаж с торжественного мероприятия на городской площади, посвященное Дню победы
Фоторепортаж с торжественного мероприятия на городской площади, посвященное Дню победы
Подростки из Гусеского района посетили веревочный парк «Лабиринт приключений» в городе Озерске
Подростки из Гусеского района посетили веревочный парк «Лабиринт приключений» в городе Озерске

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико