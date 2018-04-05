10 апреля завершается подача заявок по Программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вчера российская делегация из города Гусева под руководством первого заместителя главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева в очередной раз встретилась с литовскими партнерами города Вилкавишкис, чтобы обсудить совместные проекты, подготовка которых находится на завершающем этапе.
Одним из совместных проектов городов-партнеров является «Сотрудничество между районами Вилкавишкис и Гусев с целью повышения способности реагировать на особые ситуации».
В рамках данного проекта планируется закупка специальной техники и необходимого оборудования для модернизации Пожарной части № 13 города Гусева, а также совместная подготовка и учения, направленные на повышение способности пожарно-спасательных служб и муниципальных администраций реагировать на общие чрезвычайные ситуации.
Реализация проекта позволит повысить уровень пожарной безопасности в округе.
Напомним, что участие в Программе приграничного сотрудничества принимают и другие муниципальные образования Калининградской области, что составляет достаточно высокую конкуренцию. Администрация «Гусевского городского округа» прикладывает все усилия, чтобы Комитет программы одобрил именно нашу заявку.
Делегация из Гусева в очередной раз встретилась с литовскими партнерами города Вилкавишкис
5 апреля 2018, 18:25Литва Админстрация Гусевского района приграничное сотрудничество
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