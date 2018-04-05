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Информационный сайт города Гусева

Под Гусевом отремонтируют «весёлую дорогу»

5 апреля 2018, 18:53
Под Гусевом отремонтируют «весёлую дорогу»
На востоке области отремонтируют «весёлую дорогу». Так в шутку называют путь от посёлка Дубрава до посёлка Карамышево под Гусевом. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

«Весёлая дорога», так её называют местные жители. Трясёт и подбрасывает, как на каком-то аттракционе. А Роман Александрович ездит к родным в Карамышево практически каждый день. Мог бы выбрать другой маршрут, но тогда бы проехал не 30 километров, а вдвое больше.

«Вот тут, наверное, недавно грейдер прошёлся, более-менее стало», — говорит Роман.

Кругом обширные пастбища. На востоке области успешно развивается животноводство. По этой дороге осуществляется интенсивное движение сельхозтехники: подвоз кормов на фермы, перемещение скота.

«Необходимость в ремонте возникла для того, чтобы связать объекты агропромышленного комплекса, наиболее крупные, между собой, как видите здесь условия не очень хорошие. Непередаваемые ощущения», — рассказывает заместитель начальника отдела сельского хозяйства администрации МО Озёрский городской округ Анастасия Андреева.

На ремонт дороги из федерального бюджета выделяют 50 миллионов, ещё 15 из областного. Реконструкция коснётся дорожного полотна, кюветы почистят. Придорожные деревья трогать не будут, уберут только опасные.

От посёлка Дубрава до посёлка Карамышево пять с половиной километров. Лужи, ухабы, ямы. Эта дорога всегда была грунтовой. Однако, в этом году, всё изменится. Здесь появится асфальт.
ремонт дороги
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вкурсе
# 1вкурсе
мираторг и владельцы карьера очень рады
Сегодня, 19:14   ЦитироватьОтветить0
не патриот
# 2не патриот
мдааааа, деревья с обочин убирать не будут, любят у нас козьи тропы дорогами называть как всегда курам на смех !!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня, 20:38   ЦитироватьОтветить0
serakuz39
# 3serakuz39
50 миллионов, ещё 15 за 5,5км -----МАЛОВАТО!!!!!!
Сегодня, 21:09   ЦитироватьОтветить0

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