/ / / Гусев и Литва разработали совместную заявку для конкурса по программе приграничного сотрудничества

Для подачи заявок на участие в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020» в Гусевском городском округе совместно с литовскими партнерами разработано несколько проектов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Один из них называется «Трансграничное партнерство для инноваций в сфере повышения физической активности населения и здорового образа жизни».
Партнерами в данной заявке являются МАОУ «СОШ № 3» города Гусева и Спортивный комплекс города Казлу-Руда.
В рамках проекта планируется проведение обучающих семинаров, мастер-классов для тренеров по плаванию, физической культуре с целью повышения уровня квалификации специалистов в работе с детьми, взрослыми, людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Инвестиционным результатом станет строительство газовой котельной для МАОУ «СОШ № 3», которая позволит обеспечить круглогодичную работу школьного бассейна. Поимо самого объемного результата планируется выполнить работы по устройству крытого перехода из первого этажа здания в цокольный этаж. Переход объединит все инфраструктурные возможности школы и расширит пространство для ведения образовательного процесса.
Ещё одна заявка разработана комплексным центром социального обслуживания населения в Гусевском городском округе и Социальным центром поддержки литовского города Казлу-Руда.
Результатом плодотворной совместной работы стал проект «Расширение социальных услуг в Гусевском и Казлу-Рудском самоуправлениях».
С российской стороны в рамках проекта запланировано расширение пункта проката специальной техники для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Целью создания пункта проката технических средств реабилитации является повышение качества жизни граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья.
Также проект предусматривает тренировочные занятие совместно с литовскими партнерами по обучению граждан пожилого возраста пользованию средствами реабилитации.
«Реализация данного проекта позволит обеспечить доступность к различным объектам города, области и городам-партнерам граждан с ограниченными возможностями здоровья, поможет восстановить нарушенные или утраченные функции их организма, а также окажет положительный эффект на социальную интеграцию. Мы очень надеемся, что наша заявка получит положительную оценку экспертов программы», — говорит директор МБУ «КЦСОН» Любовь Грушко.
Гусев и Литва разработали совместную заявку для конкурса по программе приграничного сотрудничества
6 апреля 2018, 15:36Литва приграничное сотрудничество Комплексный центр социального обслуживания населения школа
149 просмотровНовость отредактирована Сегодня, 18:17
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