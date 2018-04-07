На территории ФОКа прошла акция «Спорт+»

7 апреля 2018, 12:11

6 марта на территории ФОКа Молодежная администрация совместно с молодёжным активом провела акцию «Спорт+».



Несмотря на ветер, все присутствующие с энтузиазмом приняли участие во флешмобе, смогли поиграть в игру «Казаки-разбойники», а самые маленькие с удовольствием рисовали на асфальте радужные рисунки.



Также, на акции были подведены итоги конкурса кормушек и скворечников-все участники получили дипломы за участие, а за первые места денежные сертификаты.



Молодежная администрация благодарит хореографический коллектив Гусевского агропромышленного колледжа за оказание помощи в проведении флешмоба.

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