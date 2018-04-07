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На территории ФОКа прошла акция «Спорт+»

7 апреля 2018, 12:11
На территории ФОКа прошла акция «Спорт+»
6 марта на территории ФОКа Молодежная администрация совместно с молодёжным активом провела акцию «Спорт+».

Несмотря на ветер, все присутствующие с энтузиазмом приняли участие во флешмобе, смогли поиграть в игру «Казаки-разбойники», а самые маленькие с удовольствием рисовали на асфальте радужные рисунки.

Также, на акции были подведены итоги конкурса кормушек и скворечников-все участники получили дипломы за участие, а за первые места денежные сертификаты.

Молодежная администрация благодарит хореографический коллектив Гусевского агропромышленного колледжа за оказание помощи в проведении флешмоба.
акция ФОК
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