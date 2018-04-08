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Под Гусевом «чёрные копатели» перекопали поле с посевами

8 апреля 2018, 21:10
Под Гусевом «чёрные копатели» перекопали поле с посевами
Фото в качестве иллюстрации и не имеет отношения к данной новости.
Между посёлками Ольховатка и Дубрава «черные копатели» в целях наживы предметами старины перекопали поле с посевами. Об этом рассказал участник группы «Форум копателей Калининграда».

Автор написал, что хотел сегодня покопать, однако испытал на себе гнев председателя колхоза. В своём сообщении он рассказывает, что за перекопанное кем-то поле ему едва не разбили лицо и машину.

«Перекопали просто ужас как, не закопали и все это на зеленях. Мне даже слово не дали вставить для объяснения и чуть лицо не набили и машину не расколотили. Было очень не приятно все это выслушивать. Уехал с большим осадком и в раздумьях, а как теперь быть и копать, если люди элементарные правила не соблюдают и за них получают люлей нормальные люди», — написал автор записи.
чёрные копатели
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Гость.
# 1Гость.
Сказать, ЧТО НИХУЯ не понятно это ничего не сказать. Админ, переведи на русский. Кто что копал и кто и что никому не давал. И кто этот автор.
Что вы там употребляете?
Вчера, 21:15   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 2Admin
Цитата: Гость.
Сказать, ЧТО НИХУЯ не понятно это ничего не сказать. Админ, переведи на русский. Кто что копал и кто и что никому не давал. И кто этот автор.
Что вы там употребляете?

Что конкретно непонятно? Вроде всё ясно написано, что «черные копатели» перекопали поле с посевами. Если выражаясь по-другому, то в целях наживы предметами старины какие-то люди перерыли поле. Вероятнее всего искали с металлоискателями артефакты времён первой и второй мировых войн. И в новости есть ссылка на пост. Там вы можете посмотреть кто конкретно это написал.
Вчера, 21:30   ЦитироватьОтветить1
Вася Гусевский
# 3Вася Гусевский
че за подстава ? че за урод это выложил ? это больше похоже на работу диких кабанов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вчера, 22:21   ЦитироватьОтветить0
Макиавелли
# 4Макиавелли
Это явно не результат копателей. Официалы так точно не работают.
Вчера, 22:37   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 5Admin
Цитата: Вася Гусевский
че за подстава ? че за урод это выложил ? это больше похоже на работу диких кабанов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Под фото написано что она в качестве иллюстрации. Залил другое чтобы оно не сбивало с толку.
Вчера, 22:45   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 6Гость.
Admin,
Автор чего копал, что его прогнали? Вы это объясните. Или он тоже черный копатель.
Вчера, 23:04   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 7Гость гость
да еблн какой то сопли с утра пустил.
Сегодня, 00:34   ЦитироватьОтветить0

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