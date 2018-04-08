Между посёлками Ольховатка и Дубрава «черные копатели» в целях наживы предметами старины перекопали поле с посевами. Об этом рассказал участник группы «Форум копателей Калининграда».
Автор написал, что хотел сегодня покопать, однако испытал на себе гнев председателя колхоза. В своём сообщении он рассказывает, что за перекопанное кем-то поле ему едва не разбили лицо и машину.
«Перекопали просто ужас как, не закопали и все это на зеленях. Мне даже слово не дали вставить для объяснения и чуть лицо не набили и машину не расколотили. Было очень не приятно все это выслушивать. Уехал с большим осадком и в раздумьях, а как теперь быть и копать, если люди элементарные правила не соблюдают и за них получают люлей нормальные люди», — написал автор записи.
Под Гусевом «чёрные копатели» перекопали поле с посевами
8 апреля 2018, 21:10
чёрные копатели
Фото в качестве иллюстрации и не имеет отношения к данной новости.
Фото в качестве иллюстрации и не имеет отношения к данной новости.
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