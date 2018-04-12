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В Гусеве приступили к прокладке газопровода низкого давления к месту установки чаши «Вечного огня»

12 апреля 2018, 11:36
В Гусеве приступили к прокладке газопровода низкого давления к месту установки чаши «Вечного огня» на воинском мемориале у мотострелковой части. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Всё необходимое оборудование уже доставлено в город. Работы по прокладке сетей займут 3-4 дня. Движение автотранспорта в районе перекрёстка улиц Маяковского и Юрия Смирнова будет ограничено. «Вечный огонь» в Гусеве зажгут 9 мая.
Вечный огонь
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