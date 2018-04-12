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В Покровской библиотеке прошла Неделя детской книги

12 апреля 2018, 14:51
В Покровской библиотеке прошла Неделя детской книги
Этот праздник ежегодно напоминает, что книга по-прежнему занимает важное место в жизни человека. Зал библиотеки к этому празднику был украшен воздушными шарами, цветами и птицами, сделанными из цветной бумаги, оформлены интересные книжные выставки.

Неделя детской книги в Покровской библиотеке была посвящена писателям-юбилярам: С. В. Михалкову, Ш. Перро и А. Н. Толстому. Литературный час-игра «Дядя Степа всех времен» был посвящен 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова. Участники мероприятия узнали о том, как сложилась литературная судьба этого замечательного детского писателя. Больше всего С. В. Михалков написал книг для детей, он также является автором гимна России. В его честь названа планета — планета Михалков, а также 10 библиотек в мире носят его имя, среди них — одна в городе Калининграде. Дети участвовали в конкурсе «Угадай-ка», в викторине «Наш любимый дядя Степа», пели песни в масках по про трех поросят, инсценировали стихотворение «Тридцать шесть и пять», читали стихи любимого писателя.

390-летию со дня рождения французского писателя-сказочника библиотека посвятила игру-путешествие «По следам сказок Шарля Перро». В гостях у ребят побывала героиня одной из сказок Шарля Перро — Красная Шапочка. Вниманию читателей представлена мультимедийная презентация о жизни и творчестве писателя «Волшебный мир Шарля Перро», проведена викторина «Угадай сказку».

«Наш любимый Буратино» — так назывался сказочно-литературный час, посвященный 135-летию А. Н. Толстого и одному из самых любимых героев детских сказок озорного деревянного человечка — Буратино. На это мероприятие в гости к девчонкам и мальчишкам пришел веселый и озорной Буратино, чтобы помочь разгадать видео-кроссворд «Приключения Буратино».

Мероприятия сопровождались мелодиями из фильмов по произведениям любимых авторов.

Все участники получили подарки, много позитивных эмоций и положительных впечатлений.
библиотека Покровское
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