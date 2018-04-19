/ / / В ГДК прошёл муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

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17 апреля в Городском доме культуры прошёл муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».Результаты игры распределились следующим образом:I. Место — команда «Черный хлебушек» (8 баллов)I. Место — команда «Рыцари 21 века» (8 баллов)II. Место — команда «Тополь» (5 баллов)III. Место — команда «Симпсоны» (4 балла)I. Место — команда «Вега» (15 баллов)II. Место — команда «Виктория» (14 баллов)III. Место — команда «Серьезные люди (12 баллов)III. Место — команда «Гусев — 3» (12 баллов)Следующая игра состоится 29 мая.

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