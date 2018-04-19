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В ГДК прошёл муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

19 апреля 2018, 15:27
В ГДК прошёл муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
17 апреля в Городском доме культуры прошёл муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».

Результаты игры распределились следующим образом:

Молодежные команды
I. Место — команда «Черный хлебушек» (8 баллов)
I. Место — команда «Рыцари 21 века» (8 баллов)
II. Место — команда «Тополь» (5 баллов)
III. Место — команда «Симпсоны» (4 балла)

Взрослые команды
I. Место — команда «Вега» (15 баллов)
II. Место — команда «Виктория» (14 баллов)
III. Место — команда «Серьезные люди (12 баллов)
III. Место — команда «Гусев — 3» (12 баллов)

Следующая игра состоится 29 мая.

Что Где Когда Городской дом культуры
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Костя Фоменко
# 1Костя Фоменко
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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