17 апреля в Городском доме культуры прошёл муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».
Результаты игры распределились следующим образом:
Молодежные команды
I. Место — команда «Черный хлебушек» (8 баллов)
I. Место — команда «Рыцари 21 века» (8 баллов)
II. Место — команда «Тополь» (5 баллов)
III. Место — команда «Симпсоны» (4 балла)
Взрослые команды
I. Место — команда «Вега» (15 баллов)
II. Место — команда «Виктория» (14 баллов)
III. Место — команда «Серьезные люди (12 баллов)
III. Место — команда «Гусев — 3» (12 баллов)
Следующая игра состоится 29 мая.
В ГДК прошёл муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
19 апреля 2018, 15:27
Что Где Когда Городской дом культуры
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