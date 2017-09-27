В ГДК прошел Муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
27 сентябрь 2017, 13:51
26 сентября 2017 года в МАУ ГДК прошел Муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».Что Где Когда Городской дом культуры
По результатам игры места распределились следующим образом:
Взрослые команды:
1 место - «Потомучки» (14 баллов)
1 место - «Гусев-3» (14 баллов)
2 место - «Серьезные люди» (13 баллов)
2 место - «Виктория» (12 баллов)
2 место - «Надежда» (12 баллов)
3 место - «Звездочка» (10 баллов)
Молодежные команды:
1 место - «Черный хлебушек» (6 баллов)
2 место - «Кожевники» (5 баллов)
3 место - «Симпсоны» (4 балла)
3 место - «Тополь» (4 балла)
По результатам игры места распределились следующим образом:
Взрослые команды:
1 место - «Потомучки» (14 баллов)
1 место - «Гусев-3» (14 баллов)
2 место - «Серьезные люди» (13 баллов)
2 место - «Виктория» (12 баллов)
2 место - «Надежда» (12 баллов)
3 место - «Звездочка» (10 баллов)
Молодежные команды:
1 место - «Черный хлебушек» (6 баллов)
2 место - «Кожевники» (5 баллов)
3 место - «Симпсоны» (4 балла)
3 место - «Тополь» (4 балла)
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