В ГДК прошел Муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

26 сентября 2017 года в МАУ ГДК прошел Муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». По результатам игры места распределились следующим образом: Взрослые команды: 1 место - «Потомучки» (14 баллов) 1 место - «Гусев-3» (14 баллов) 2 место - «Серьезные люди» (13 баллов) 2 место - «Виктория» (12 баллов) 2 место - «Надежда» (12 баллов) 3 место - «Звездочка» (10 баллов) Молодежные команды: 1 место - «Черный хлебушек» (6 баллов) 2 место - «Кожевники» (5 баллов) 3 место - «Симпсоны» (4 балла) 3 место - «Тополь» (4 балла)

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