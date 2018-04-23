21 апреля в Гусеве прошёл традиционный весенний субботник. Погода в этом году была более благосклонна, если не считать довольно сильного ветра, осложнявшего процесс сбора мусора.
Жители округа прибрались на закреплённых территориях. Самый весёлый субботник прошёл в Грэсовском лесу. Здесь для поднятия настроения было организовано музыкальное сопровождение.
«На нашу долю выпала территория Грессовского леса. Ребята с удовольствием убирали листву и мусор с территории. Работа в этом году была намного продуктивнее, так как между всеми отделами администрации были распределены участки, на которых они должны были навести чистоту», — рассказали в группе молодежной администрации города.
Больше фотографий можно посмотреть в группе «ГУСЕВ HD».
В минувшие выходные прошёл общегородской субботник
23 апреля 2018, 13:32
субботник
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