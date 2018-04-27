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В Гусевском округе начата подготовка к участию в программе «Россия-Польша 2014-2020»

27 апреля 2018, 12:53
В Гусевском округе начата подготовка к участию в программе «Россия-Польша 2014-2020»
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» продолжает свое участие в Программе приграничного сотрудничества. После подачи 5 конкурсных заявок по программе «Россия-Литва 2014-2020» началась подготовка к участию в программе «Россия-Польша 2014-2020», которая открылась 16 апреля.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, общий бюджет программы «Россия-Польша 2014-2020» из фонда Европейского Союза и Российской Федерации составляет 62 298 477 EUR. Грант не должен превышать 90% от всех допустимых расходов проекта.

Для того чтобы отвечать требованиям на получение гранта, ведущие бенефициары должны:

а) быть структурами национальных, региональных, местных органов власти или ассоциациями, образованными подобными структурами;
б) быть организациями, которые регулируются законодательством в области гражданско-правовых отношений:
— организация должна быть учреждена для решения конкретных задач, отвечающих общим интересам, не заниматься промышленной или коммерческой деятельностью;
— быть зарегистрированным юридическим лицом;
— финансироваться в большей степени за счет государства, региональных или местных органов власти или других учреждений, деятельность которых регулируется публичным правом или контролироваться вышеперечисленными структурами или иметь административный, управленческий совет или наблюдательный совет, более 50% членов которого назначены государственными, региональными или местными органами власти или другими организациями, деятельность которых регулируется публичным правом или быть юридически зарегистрированными НКО.

Заявки принимаются по 4 приоритетам программы:

1. Сотрудничество в области исторического, природного и культурного наследия для их сохранения и приграничного развития.
2. Сотрудничество для чистой природной среды в приграничном районе.
3. Доступность регионов и устойчивые приграничные транспорт и связь.
4. Совместные действия для обеспечения эффективности и безопасности границ.
Польша приграничное сотрудничество Админстрация Гусевского района
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