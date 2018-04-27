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Ремонт дворовой территории на пересечении улиц Железнодорожной, Менделеева, Ульяновых и Победы начнётся в мае

27 апреля 2018, 13:39
Ремонт дворовой территории на пересечении улиц Железнодорожной, Менделеева, Ульяновых и Победы начнётся в мае
В Гусеве состоялся аукцион по определению подрядной организации на ремонт дворовой территории из 11 многоквартирных домов на пересечении улиц Железнодорожной, Менделеева, Ульяновых и Победы. Ей стала ОАО «Гусевский «Райавтодор». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Благоустройство двора будет осуществляться по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». В рамках контракта предусмотрено выполнение ремонта тротуара, дорожного покрытия, установка уличного освещения, урн, скамеек, а также автомобильных парковок. Для обустройства ливневой канализации и озеленения территории дополнительно будут выделены средства из муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2018–2020 гг.».

По словам начальника управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павла Нефедова благоустройство двора будет осуществляться комплексно и с учетом пожеланий жителей. Первые общественные обсуждения дизайн-проекта дворовой территории с собственниками МКД уже проходили в конце прошлого года.

К выполнению работ планируется приступить в середине мая.
ремонт Админстрация Гусевского района
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