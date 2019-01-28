/ / / Мероприятия Программы конкретных дел по благоустройству территории округа на 2019 год

Одним из вопросов, который обсудили собравшиеся, был вопрос реализации мероприятий Программы конкретных дел по комплексному благоустройству территории округа на 2019 год.
Как отметил начальник управления ЖКХ Павел Нефёдов, на текущий год на реализацию Программы из областного бюджета выделено 12 миллионов 400 тысяч рублей, из местного бюджета — 3 миллиона 720 тысяч рублей.
Ремонт участка тротуара по ул. Железнодорожная от дома № 8 до пересечения с ул. Ульяновых, которым завершится концепция благоустройства дворовой территории домов, расположенных на улицах: Ульяновых, Менделеева, Победы, Железнодорожной. Стоимость работ составит 1 миллион 242 тысячи 777 рублей. Почти 413 тысяч рублей будет выделено на ремонт участка тротуара по ул. Победы от дома № 1 до дома № 5. Почти в 630 тысяч рублей оценён ремонт участка тротуара по ул. Московской от дома № 6 до дома № 8 и от дома № 28 до пересечения с пер. Пионерский. Самым дорогостоящим в разделе «Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения» ПКД станет ремонт участка тротуара по ул. Железнодорожной от ж/д переезда по ул. Школьной в сторону пос. Липово до ул. А. Невского. тут запланировано 2 миллиона 778 тысяч 035 рублей.
На обустройство 6 детских игровых площадок предусмотрено полтора миллиона рублей.
Согласно планам в этом году продолжатся работы по устройству уличного освещения. Так на ремонт уличного освещения по ул. Багратиона от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Пригородной предусмотрено 1 269 424 рублей. Ремонт уличного освещения в посёлке Северный от дома № 25 до дома № 26 — более 150 тысяч. Почти 250 тысяч будет направлено на ремонт уличного освещения по ул. Центральной в посёлке Поддубы от дома № 3 до дома № 12. Почти столько же уйдёт на ремонт уличного освещения по ул. Приозёрной в пос. Поддубы от дома № 64 до дома № 96. На ремонт уличного освещения по ул. Маяковского в пос. Маяковское от дома № 15 до дома № 20 предусмотрено чуть больше 100 тысяч. Менее 100 тысяч предусмотрено Программой на ремонт уличного освещения по ул. Лесной в посёлке Майское от дома № 2 до дома № 6. Ремонт уличного освещения по ул. Молодёжной в пос. Первомайское от дома № 3 до дома № 4, согласно подсчётам, обойдётся в 180 тысяч. Самым дорогостоящим, почти 300 тысяч рублей, в этом разделе будет ремонт уличного освещения по ул. Молодёжной в пос. Лермонтово.
Согласно поручению губернатора Антона Алиханова в рамках ПКД большое внимание должно уделяться решению проблемы водоснабжения на территории муниципалитета.
Так, согласно ПКД, в текущем году в Гусевском городском округе в этом направлении предусмотрены следующие виды работ. Капитальный ремонт водопроводной сети в посёлке Майское, который позволит не только стабилизировать давление в водоводах, но и снизит число аварийных ситуаций, улучшит качество предоставления услуг населению. На ремонт предусмотрено более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Жители посёлка Таманское получат водопроводную скважину. На это мероприятие предусмотрено более полутора миллиона рублей. Более трёх миллионов предусмотрено на капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Новой в посёлке Фурманово. В текущем году продолжится капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Герцена. На предусмотренные виды работ будет пущено почти 2 миллиона рублей.
По всем видам работ будут проводиться конкурсные процедуры. По оценкам специалистов реализация мероприятий ПКД в Гусевском городском округе завершится уже летом текущего года. Если же по результатам торгов образуется экономия средств, они будут направлены на реализацию дополнительных мероприятий на территории округа.
«ГУСЕВ HD» с ссылкой на «За доблестный труд»