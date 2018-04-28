Накануне вечером на центральной площади Гусева прошла первая репетиция парада Победы. Военнослужащие частей и соединений, дислоцированных на территории округа, отрабатывали элементы парадного выступления. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Руководил репетицией командующий 11-м армейским корпусом генерал-майор Юрий Яровицкий. Присутствовала и боевая техника.
В этом году 9 мая по главной площади города пройдут более 500 мотострелков, разведчиков, артиллеристов, а также подразделения связи и обеспечения. Также в параде Победы примут участие воспитанники Гусевского филиала кадетского морского корпуса Андрея Первозванного. Боевая техника «выступит» в том же составе, что и в прошлом году, за исключением ракетного комплекса «Точка «У».
Следующую репетицию на центральной площади военнослужащие проведут 3 мая, а 7 мая состоится генеральный прогон.
В Гусеве прошла первая репетиция парада Победы
28 апреля 2018, 13:59
парад День Победы
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