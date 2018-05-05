/ / / Медали, найденные в Неманском и Гусевском районах, передали родственникам ветеранов

5 мая 2018, 11:22

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Начальник Управления МВД России по Калининградской области Игорь Илларионов вместе с председателем областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Александром Казаченко вручили утерянные медали «За Отвагу!» и «За боевые заслуги» родственникам участников Великой Отечественной войны. Торжественная церемония передачи боевых наград и копий наградных листов состоялась в здании УМВД на Советском проспекте, 7. На мероприятии присутствовали участники ВОВ ветераны ОВД Иван Тихонов, Александр Бубнович, Борис Десятов, Алексей Круталевич, а также начальник управления по работе с личным составом УМВД Иван Поживилко.Медали были найдены в Неманском и Гусевском районах сотрудником региональной полиции Алексеем Яковлевым. После кропотливых поисков полицейским удалось установить их владельцев. К сожалению, оказалось, что они не дожили до наших дней., — сообщил генерал-майор полиции Игорь Илларионов.По словам начальника УМВД, чтобы найти родственников красноармейцев, были задействованы информационные базы и возможности Интерпола. В результате полицейским удалось разыскать внука Василия Вошлова — Александра.Руководителю Отделения посольства Беларуси в России в городе Калининград Сергею Молунову была передана награда Артёма Анисенко для передачи родственникам, которые сейчас проживают на территории Республики. «Как официальный представитель Республики Беларусь я искренне хочу поблагодарить руководство УМВД России по Калининградской области и ребят из поискового отряда за эту благородную, исключительную работу по восстановлению исторической памяти», — отметил Сергей Молунов.Начальник УМВД передал медаль Фёдора Ошкина командиру поискового отряда «Совесть» Руслану Хисамову, который доставит награду в музей ВОВ города Саранск, откуда герой уходил на фронт, т. к. родственников бойца найти не представилось возможным.Торжественная церемония продолжилась беседой за чашкой чая. Приглашенные почетные гости — ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел — рассказали о боях, которые проходили на территории Восточной Пруссии в далеком 1945-м году. А завершилась встреча возложением цветов к памятнику погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам органов внутренних дел, который установлен возле здания УМВД на Советском, 7.