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Медали, найденные в Неманском и Гусевском районах, передали родственникам ветеранов

5 мая 2018, 11:22
Медали, найденные в Неманском и Гусевском районах, передали родственникам ветеранов
Начальник Управления МВД России по Калининградской области Игорь Илларионов вместе с председателем областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Александром Казаченко вручили утерянные медали «За Отвагу!» и «За боевые заслуги» родственникам участников Великой Отечественной войны. Торжественная церемония передачи боевых наград и копий наградных листов состоялась в здании УМВД на Советском проспекте, 7. На мероприятии присутствовали участники ВОВ ветераны ОВД Иван Тихонов, Александр Бубнович, Борис Десятов, Алексей Круталевич, а также начальник управления по работе с личным составом УМВД Иван Поживилко.

Медали были найдены в Неманском и Гусевском районах сотрудником региональной полиции Алексеем Яковлевым. После кропотливых поисков полицейским удалось установить их владельцев. К сожалению, оказалось, что они не дожили до наших дней.

«Изучив военные архивы, по номерам наград мы узнали имена героев — гвардии старшего сержанта Фёдора Ошкина, красноармейцев Артёма Анисенко и Василия Вошлова. Артем Анисенко погиб 21 января 1945 года при боевых действиях под Гумбинненом. Герой был захоронен в братской могиле в Гусевском городском округе в посёлке Фурманово. Василий Вошлов был трижды ранен в боях, после войны вернулся домой в Ярославскую область, где и проживал до последних дней. Фёдор Ошкин, выполняя обязанности ординарца, обеспечивал под плотным огнем противника своевременную передачу приказаний командования бойцам дивизии. Очевидно, что бойцы утеряли высокие награды во время боевых операций», — сообщил генерал-майор полиции Игорь Илларионов.

По словам начальника УМВД, чтобы найти родственников красноармейцев, были задействованы информационные базы и возможности Интерпола. В результате полицейским удалось разыскать внука Василия Вошлова — Александра.

Руководителю Отделения посольства Беларуси в России в городе Калининград Сергею Молунову была передана награда Артёма Анисенко для передачи родственникам, которые сейчас проживают на территории Республики. «Как официальный представитель Республики Беларусь я искренне хочу поблагодарить руководство УМВД России по Калининградской области и ребят из поискового отряда за эту благородную, исключительную работу по восстановлению исторической памяти», — отметил Сергей Молунов.

Начальник УМВД передал медаль Фёдора Ошкина командиру поискового отряда «Совесть» Руслану Хисамову, который доставит награду в музей ВОВ города Саранск, откуда герой уходил на фронт, т. к. родственников бойца найти не представилось возможным.

Торжественная церемония продолжилась беседой за чашкой чая. Приглашенные почетные гости — ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел — рассказали о боях, которые проходили на территории Восточной Пруссии в далеком 1945-м году. А завершилась встреча возложением цветов к памятнику погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам органов внутренних дел, который установлен возле здания УМВД на Советском, 7.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
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