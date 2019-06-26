/ / / Ах, война, что ты сделала подлая

26 июня 2019, 15:42

12.1.45 г. Личный состав полка отдыхает. В 9:00 командиры батальонов, рот и взводов находятся на своих наблюдательных пунктах. В ночь на 13.1. полку приказано выйти на исходные положения для наступления, назначенного на 13.1.1945 г.



13.1.45 г. Ночью с 12 на 13.1.45 г. полк вышел на исходное положение — Зап. Кишен 0,5 км. 1 и 3 стрелковые батальоны в первом эшелоне, второй стрелковый батальон во втором эшелоне. Подготовка к решающему наступлению на Восточную Пруссию началась со дня выхода полка с переднего края во второй эшелон — 8.12.1944 г., вплоть до 13.1.1945 г. — дня наступления. За этот период полк получал пополнение личного состава и техники. К 13.1.45 г. полк имел: Личного состава 1531 чел., вооружения: винтовок 667 шт., автоматов — 357 шт., пушек 76 мм. — 2 шт., пушек 45 мм. — 8 шт., миномётов 120 мм. — 6 шт., миномётов 82 мм. — 18 шт., ружей противотанковых — 23 шт., станковых пулемётов -24, РП — 56. Подготовка наступления проводилась в строжайшей тайне, с соблюдением маскировочной дисциплины. Составление боевого приказа, схемы наступательного боя, схемы-приказы командира полка, план артиллерийского наступления, схемы целей противника было начато штабом полка с 20.12.44 г. Командный состав полка до командира взвода включительно, до момента наступления 13.1.45 г. детально был ознакомлен с планом предстоящего боя и свою задачу знал на местности. Наступление началось мощной артиллерийской подготовкой с 9:00 до 11:00. Авиация в прорыве обороны не участвовала, т. к. с утра 13.1.45 г. на землю лёг густой туман, сокративший видимость до 200-300 метров.



Пехота поднялась в атаку в 11:00. Противник оказал ожесточённое сопротивления артиллерийским огнём, огнём из шестиствольных миномётов и тяжелых метательных аппаратов, однако огонь противника был мало эффективным, т. к. из-за тумана противник не мог вести прицельного огня. Ружейно-пулемётный огонь был слабым, т. к. огневые точки противника были подавлены при артподготовке. До конца дня 13.1 полк вёл непрерывный бой, к исходу дня достигнув рубежа — «Ближайшая задача СП». Продвижение батальонов

затруднялось из-за тумана и трудности ориентировки. Взято пленных 8 чел. Полк за день имел малые потери.



14.1.45 г. В ночь на 14.1 полк продолжал наступления, продвинувшись вперёд до подступов к Каттенаусским высотам. Бой за Каттенаусские высоты был особенно тяжёлым. Имея отметки 98.4 и 98.1, противник отлично просматривал с них боевые порядки наших подразделений, поэтому оказал ожесточённое сопротивление. С утра 14.1 полк начал бой за овладение Каттенаусскими высотами. К концу дня высота 98.4 была в наших руках и на ней было водружено Красное Знамя. Вторую половину дня была ясная погода, позволившая участвовать в бою нашей авиации.



К вечеру противник перешёл в контратаку на высоту 98.4, при поддержке танков. Атака была отбита, причём противник потерял подбитыми 5 танков. Удержание высот представляло большие трудности, т. к. противник вёл по нам ураганный артиллерийский огонь. Таким образом, боевая задача, поставленная полку на 13.1 была выполнена полком к вечеру 14.1.45 г. КП полка находился в отдельном имении северо-восточнее отм. 83,8-0,5 км.

Нет на территории бывшего Советского Союза семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. С первых же дней вероломного нападения фашистской Германии в СССР началась всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста становились под ружье на борьбу с захватчиком. Каждый считал своим долгом защитить страну.Так считал и Петр Бочкин уроженец деревни Архипова Шаблыкинского района Орловской области. К началу войны он уже давно вместе с шестью детьми и женой Анастасией жил в родной деревне и руководил колхозом. Поэтому в военкомате ему отказали, сославшись на то, что фронту нужен хлеб. К тому же Петр Бочкин был один из немногих, кто смог бы организовать партизанское движение, сплотив вокруг себя боеготовый коллектив на борьбу против оккупантов.Когда немцы подходили к Орловской области, колхоз, которым руководил наш герой, был эвакуирован. Так семья Петра Бочкина попала в Витебскую область Беларусской ССР, где и жили до 1944 года. Там же умерла одна из дочерей.В 1944 году, когда советские войска, разгромив фашистов на территории СССР, подошли к границе с Восточной Пруссией, Петр Бочкин был все же призван в ряды Красной Армии. Пройдя подготовку минёра, по распределению попал в 449 стрелковый полк 144 стрелковой дивизии на должность сапёра сапёрного взвода.Враг впервые отступал по своей земле и не хотел уступать ни пяди ее. Шли ожесточенные бои на подступах к Кенигсбергу, которые сменялись короткими передышками для пополнения личным составом, который приходилось обучать в полевых условиях, и боезапасом.По данным Журнала боевых действий 449 стрелкового полка, за день, проведённый в бою, полк мог не досчитаться до 1000 человек убитыми и ранеными, но советские солдаты геройски сражались, приближая Победу. Первую свою награду — медаль «За Боевые Заслуги» Пётр Бочкин получил за то, что он «в ночь с 27 на 28 сентября 1944 года в районе н. п. Шаки Литовской ССР разминировал проходы в минном поле противника для действия нашей разведки» (выписка из наградного листа). Спустя месяц «в ночь на 16 октября 1944 года в период прорыва немецкой обороны, в районе н. п. Жвангучи, Литовской ССР товарищ Бочкин под сильным пулемётным обстрелом противника разминировал проходы в минных полях как в наших, так и противника для наступления наших стрелковых подразделений. В период артиллерийской подготовки товарищ Бочкин сделал четыре прохода в проволочном заграждении противника, этим самым дал возможность нашим стрелковым подразделениям ворваться в траншеи противника с наименьшими потерями» (выписка из наградного листа) за этот подвиг Петр Бочкин был награжден орденом «Слава III степени».12 января 1945 года полк, в котором служил наш герой, расположился на подступах к Гумбиннену.Выписка из журнала боевых действий 449 стрелкового полка (вся орфография первоисточника сохранена):В том бою Петр Бочкин погиб…После войны семья Бочкиных вернулась в свою деревню. От их дома остались лишь головешки, так как при отступлении немцы сожгли все строения в деревне. Анастасия вместе с пятью детьми вырыли землянку, в которой и жили. Тяжело им было без мужчины в доме, голодно. От голода умерла Полина — самая младшая дочка. Осталось в семье Бочкиных четверо детей. Старшая Анна устроилась на коровник. Благодаря ей семья и осталась жива. То молочка с фермы принесет в консервной баночке. То яйцо. Разбавят его водичкой и давали детям. Позже, когда вышел указ Иосифа Сталина о помощи вдовам, колхоз помог построить новый дом. Завели корову и поросенка. Анастасия так больше замуж и не вышла. Всю оставшуюся жизнь посвятила себя детям и внукам. И до конца своих дней мечтала найти могилку Петра, съездить и положить цветы.В 1957 году сын Михаил забрал мать к себе в город Краматорск (Украина). Перед смертью в 1976 году, Анастасия Бочкина завещала сыну найти и посетить могилу отца. Михаил несколько раз писал в военные архивы в надежде найти сведения об отце. И только в 1987 году ему пришел отчет, что Петр Бочкин похоронен в д. Киаулякен Гумбинненского района Восточной Пруссии.Казалось бы, вот, можно ехать. Но по стране уже во всю шла перестройка. Потом не стало страны, в которой мы жили, которая сломала хребет фашизму, освободив от коричневой чумы всю Европу. В 2006 году Михаил Бочкин умер. И уже можно было забыть о поездке в западную часть России, через несколько границ, ведь старшая сестра была не в том возрасте, чтобы путешествовать. Но осталась самая младшая внучка Петра Бочкина — Ольга (дочка Михаила-прим.ред.), которая еще до развала Союза успела переехать в Москву. Так вот в этом году она решила все-таки посетить могилу деда. Уговорила ехать с собой подругу.Из аэропорта до Гусева дорога жительницам столицы не показалась такой долгой. Я рассказывал об истории Калининградской области, Ольга и ее подруга восхищались красотами нашего региона, чистотой и убранством проезжающих городов.Уже в Гусеве они посетили храм, где поставили свечи за упокоение душ умерших, купили живых цветов и поехали на братскую могила в поселок Фурмановка Нестеровского городского округа, куда был перезахоронен Петр Бочкин. Казалось бы, всего двадцать минут, но тянулись они долго. Ехали в полной тишине. И вот она братская могила. Слёзы горечи и радости, возложение цветов у фамилии дедушки, фотографии на память. Очень порадовало Ольгу, что за братской могилой следят и ухаживают.На этом история о старшем сержанте Петре Бочкине и его семье не заканчивается. Ольга не оставляет надежды найти тех, кто служил с ее дедом или их родных. В течение месяца была проделана огромная работа. Кроме архивных документов о боевых действиях и наградных листах, были установлены фамилии сослуживцев. И поэтому мы просим всех неравнодушных к памяти героев, наших с вами дедушек и бабушек, откликнуться, может остались у кого подписанные фотографии, может кто-то слышал от своих предков истории о нашем герое. Мы будем рады любой информации о Петре Дмитриевиче Бочкине 1904 г. р., и Иване Владимировиче Ленковском 1923 г. р. уроженца Белорусской ССР Витебской области Лепельского района Святский c/c д. Иван-Бор. Заранее выражаем благодарность всем откликнувшимся.