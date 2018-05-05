Вчера, 4 мая, делегация из города Гусева под руководством врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева посетила братскую могилу в поселке Вронки (Польша), где захоронено 1431 советских воинов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Представителей нашего города встретили в администрации Голдапа, где глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев и вице-бурмистр города Голдап Яцек Може провели рабочее совещание по вопросам партнерства в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». После чего российская делегация направилась на братское захоронение.
В патриотическом мероприятии с возданием христианских почестей, благоустройстве территории захоронения и торжественном возложении цветов к памятнику приняли участие сотрудники администрации, представители окружного Совета депутатов, Русской Православной Церкви, общественной организации ветеранов «Боевое братство», Молодежной администрации, Молодежного актива и подростково-молодежного клуба МАУ «ГДК».
Ветераны, взрослое поколение и молодежь сплоченной командой убрали мусор и сухие ветки на захоронении, покрасили бордюры, ограждения и памятные обелиски.
«Это очень здорово, что в нашем городе сложилась такая славная традиция посещать воинские захоронения в соседних государствах, — говорит депутат окружного Совета депутатов Лариса Бесшапочникова, — это очень доброе и важное дело».
Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. Настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев провел поминальную молитву памяти павших, после чего все участники мероприятия возложили венок и цветы к монументу на братской могиле и зажгли лампадки.
Делегация из города Гусева посетила братскую могилу советских воинов в Польше
5 мая 2018, 12:46
захоронение Польша
173 просмотра
Другие новости по теме