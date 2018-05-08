/ / / Любим мы тебя, жизнь!

Пятнадцать лет назад у «Надежды» было другое название — по аналогии с областным — «Клуб фронтовых и трудовых подруг», который объединял жительниц Гусева, вышедших на пенсию. Заслуженный отдых, о котором мы так мечтаем, когда работаем, для многих становится нелегким испытанием. Привыкшие быть в гуще трудовой и общественной жизни женщины часто чувствуют себя ненужными. В самом деле: дети выросли и разъехались, дома все перемыто и вычищено, любимые книги прочитаны… А сил и энергии еще много. Куда их направить, как применить?
Как рассказывал тогда Василий Иванович Радчиков, главной задачей женского клуба стала организация досуга. И заниматься этим должны сами женщины: «Ведь сам процесс подготовки, например, к чествованию юбиляра заставит членов клуба думать, проявить максимум выдумки и творчества. Именно в подобных ситуациях люди проявляются ярче всего. Словом, заняться будет чем. Я уверен, что в клубе сами по себе организуются кружки по интересам».
19 декабря 2002 года на собрание Совета ветеранов пригласили активисток: ветеранов войны, труда. Женщины идею одобрили, и не откладывая в долгий ящик приняли решение о создании клуба, председателем которого избрали Тамару Александровну Хмарскую. Дело было новое, но увлекательное. Начать решили со здоровья — все-таки к пенсионному возрасту большинство из нас обзаводятся целым букетом болячек. Обратились за советом к руководителю детско-юношеской спортшколы.
— Вера Паршикова предоставила нам помещение и сама начала заниматься с членами клуба, — рассказывает Тамара Александровна. — А последние несколько лет с нами занимается Елена Зенченко.
Летом тренировки проходят на свежем воздухе, на стадионе, с октября по октябрь — в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Е. М. Попова. Кроме того многие женщины стали поклонницами скандинавской ходьбы. Команда «Надежды» участвует в спортивных мероприятиях для ветеранов, туристических слетах, шашечных турнирах, игре «Что? Где? Когда?».
Еще одно направление — экскурсионные групповые поездки по местам боевой славы района и области, знакомство с историей. Так, они побывали в Кафедральном соборе и музее мирового океана, в ботаническом саду и музее янтаря, путешествовали в Балтийск, Светлогорск, Пионерский, Янтарный, летом отдыхали на море и озерах Выштинец, Северное, Домашнее.
Давние друзья клуба — городская библиотека, краеведческий музей, детская школа искусств, ГДК. Там проходят занятия «Университета третьего возраста», встречи с интересными и известными людьми: писателями, музыкантами, художниками. Чтобы не отставать от жизни, многие участницы клуба на бесплатных курсах для ветеранов освоили азы компьютерной грамотности.
А как интересно проходят праздники в честь 8 Марта, 9 Мая, Дня пожилого человека, Нового года, который практически совпадает с днем рождения клуба!
Благодаря всему этому многие женщины нашли себе подруг, вместе с которыми не только проводят досуг, но и помогают, если кто-то заболел. Кстати, в плане работы клуба есть специальный пункт: «Посещение больных на дому, в больнице» с пометкой «постоянно». Чтобы в трудную минуту ни одна женщина не осталась без внимания, дружеской поддержки. Ведь сказанное вовремя доброе слово лечит не хуже микстур и уколов.
Конечно, в работе клуба есть и проблемы. Так, после ухода из жизни Николая Васильевича Шкуратова вокального-хоровая группа «Надежды» осталась без постоянного музыкального работника и практически распалась. Хотя многие годы она была бессменной участницей фестивалей «Таланты золотого возраста», «Созвездие», больших городских мероприятий.
— Плохо то, что у нас нет своего постоянного помещения, — продолжает Тамара Александровна. — В клубе 50 человек. В небольшой комнате нам просто не поместиться. Спасибо райпо, которое раз в квартал бесплатно предоставляет кафе «Роминте», где мы и проводим праздничные встречи. А в остальное время?
Ну и куда же без «денежного вопроса»?! Да, члены клуба платят взносы — 70 рублей в месяц. При нынешних ценах — сумма число символическая, которой явно недостаточно для организации праздников, экскурсий, тех же посещений больных. Может быть, кто-то из предпринимателей хочет стать постоянным спонсором «Надежды»? Дело-то благое и благородное.
Но проблемы проблемами, а жизнь продолжается. И у «Надежды» масса новых задумок, как «помочь женщинам пожилого возраста отодвинуть унылую старость, продолжать жить активно» (цитата из плана работы клуба на 2018 год). Недаром в гимне (да-да, у «Надежды» есть собственный гимн, сочиненный Людмилой Межуль!) есть такие строки:
Мы спортивно живем
И не ищем себе мы покоя…
Чем заняться — найдем,
Ни за что не сдадимся без боя!
А тем, кто захочет к нам присоединиться, мы всегда рады, — говорит бессменный председатель клуба Тамара Хмарская. — Звоните по телефону 8-921-265-32-45.
Ирина Смирнова
Фото из архива клуба «Надежда»
Фото из архива клуба «Надежда»