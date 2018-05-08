/ / / Любим мы тебя, жизнь!

8 мая 2018, 14:20

Ирина Смирнова

Фото из архива клуба «Надежда»

Клуб «Надежда» не так давно отметил значимую дату. Он появился на свет 15 лет назад. Любопытно, что инициатором создания этого сугубо женского клуба стал мужчина — возглавлявший в то время районный Совет ветеранов В. И. Радчиков.Пятнадцать лет назад у «Надежды» было другое название — по аналогии с областным — «Клуб фронтовых и трудовых подруг», который объединял жительниц Гусева, вышедших на пенсию. Заслуженный отдых, о котором мы так мечтаем, когда работаем, для многих становится нелегким испытанием. Привыкшие быть в гуще трудовой и общественной жизни женщины часто чувствуют себя ненужными. В самом деле: дети выросли и разъехались, дома все перемыто и вычищено, любимые книги прочитаны… А сил и энергии еще много. Куда их направить, как применить?Как рассказывал тогда Василий Иванович Радчиков, главной задачей женского клуба стала организация досуга. И заниматься этим должны сами женщины:19 декабря 2002 года на собрание Совета ветеранов пригласили активисток: ветеранов войны, труда. Женщины идею одобрили, и не откладывая в долгий ящик приняли решение о создании клуба, председателем которого избрали Тамару Александровну Хмарскую. Дело было новое, но увлекательное. Начать решили со здоровья — все-таки к пенсионному возрасту большинство из нас обзаводятся целым букетом болячек. Обратились за советом к руководителю детско-юношеской спортшколы., — рассказывает Тамара Александровна. — АЛетом тренировки проходят на свежем воздухе, на стадионе, с октября по октябрь — в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Е. М. Попова. Кроме того многие женщины стали поклонницами скандинавской ходьбы. Команда «Надежды» участвует в спортивных мероприятиях для ветеранов, туристических слетах, шашечных турнирах, игре «Что? Где? Когда?».Еще одно направление — экскурсионные групповые поездки по местам боевой славы района и области, знакомство с историей. Так, они побывали в Кафедральном соборе и музее мирового океана, в ботаническом саду и музее янтаря, путешествовали в Балтийск, Светлогорск, Пионерский, Янтарный, летом отдыхали на море и озерах Выштинец, Северное, Домашнее.Давние друзья клуба — городская библиотека, краеведческий музей, детская школа искусств, ГДК. Там проходят занятия «Университета третьего возраста», встречи с интересными и известными людьми: писателями, музыкантами, художниками. Чтобы не отставать от жизни, многие участницы клуба на бесплатных курсах для ветеранов освоили азы компьютерной грамотности.А как интересно проходят праздники в честь 8 Марта, 9 Мая, Дня пожилого человека, Нового года, который практически совпадает с днем рождения клуба!Благодаря всему этому многие женщины нашли себе подруг, вместе с которыми не только проводят досуг, но и помогают, если кто-то заболел. Кстати, в плане работы клуба есть специальный пункт: «Посещение больных на дому, в больнице» с пометкой «постоянно». Чтобы в трудную минуту ни одна женщина не осталась без внимания, дружеской поддержки. Ведь сказанное вовремя доброе слово лечит не хуже микстур и уколов.Конечно, в работе клуба есть и проблемы. Так, после ухода из жизни Николая Васильевича Шкуратова вокального-хоровая группа «Надежды» осталась без постоянного музыкального работника и практически распалась. Хотя многие годы она была бессменной участницей фестивалей «Таланты золотого возраста», «Созвездие», больших городских мероприятий., — продолжает Тамара Александровна. —Ну и куда же без «денежного вопроса»?! Да, члены клуба платят взносы — 70 рублей в месяц. При нынешних ценах — сумма число символическая, которой явно недостаточно для организации праздников, экскурсий, тех же посещений больных. Может быть, кто-то из предпринимателей хочет стать постоянным спонсором «Надежды»? Дело-то благое и благородное.Но проблемы проблемами, а жизнь продолжается. И у «Надежды» масса новых задумок, как «помочь женщинам пожилого возраста отодвинуть унылую старость, продолжать жить активно» (цитата из плана работы клуба на 2018 год). Недаром в гимне (да-да, у «Надежды» есть собственный гимн, сочиненный Людмилой Межуль!) есть такие строки:А тем, кто захочет к нам присоединиться, мы всегда рады, — говорит бессменный председатель клуба Тамара Хмарская. — Звоните по телефону