Недавно отремонтированный дополнительный офис обслуживания ПАО «Сбербанк» в Гусеве по ул. Победы, 1 стал единственным отделением в Гусеве. Обслуживание клиентов в дополнительном офисе № 8626/1277 по пр. Ленина, 24 прекращено в связи с закрытием отделения. В здании, которое уже давно ищет арендаторов, осталось только отделение фонда социального страхования, расположенное на втором этаже.
Как рассказывает «ГУСЕВ HD», отремонтированный офис № 8626/1278 по ул. Победы, 1 расширил своё внутреннее пространство за счёт соседнего помещения, которое ранее принадлежало страховой компании «Айни» и в последнее время пустовало.
В отделении появилась зона самообслуживания, работающая ежедневно с 06.00 до 01.00 часа. Здесь установлены банкоматы для проведения банковских операций по картам. Само отделение работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, в субботу с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье — выходной.
Несколько лет назад в Гусеве функционировало три отделения Сбербанка России.
В Гусеве осталось одно отделение Сбербанка
21 мая 2018, 10:25Сбербанк России
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