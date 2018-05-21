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В Гусеве осталось одно отделение Сбербанка

21 мая 2018, 10:25
Недавно отремонтированный дополнительный офис обслуживания ПАО «Сбербанк» в Гусеве по ул. Победы, 1 стал единственным отделением в Гусеве. Обслуживание клиентов в дополнительном офисе № 8626/1277 по пр. Ленина, 24 прекращено в связи с закрытием отделения. В здании, которое уже давно ищет арендаторов, осталось только отделение фонда социального страхования, расположенное на втором этаже.

Как рассказывает «ГУСЕВ HD», отремонтированный офис № 8626/1278 по ул. Победы, 1 расширил своё внутреннее пространство за счёт соседнего помещения, которое ранее принадлежало страховой компании «Айни» и в последнее время пустовало.

В отделении появилась зона самообслуживания, работающая ежедневно с 06.00 до 01.00 часа. Здесь установлены банкоматы для проведения банковских операций по картам. Само отделение работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, в субботу с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье — выходной.

Несколько лет назад в Гусеве функционировало три отделения Сбербанка России.
Сбербанк России
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Я
# 1Я
Видать совсем хреново. Как говориться, санкции нам только на пользу.
Сегодня, 12:18   ЦитироватьОтветить0
Гость Местный
# 2Гость Местный
И ниодного банкомата на улице(((
Сегодня, 13:00   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 3Гость Андрей
Гость Местный,
Да, круглосуточных не осталось. Самый поздний до часу ночи внутри отделения.
Сегодня, 13:16   ЦитироватьОтветить1
Гость Елена
# 4Гость Елена
Это просто ужас, а не отделение.Хуже не скажешь."Душегубка" ,а не банк.Банкоматы не работают или через раз,людей набивается как селедка в банке, ты стоишь оплачиваешь,а в затылок тебе стоят, то торопят, то с перигаром и т.д. Сделали не для людей,а для быдло.
Сегодня, 16:22   ЦитироватьОтветить2
Гость гость
# 5Гость гость
Цитата: Гость Елена
Это просто ужас, а не отделение.

Елена, а будете высказывать своё недовольство, закроют и последнее. И будете в Черняховск мотаться, как в некоторые другие структуры.
Сегодня, 16:54   ЦитироватьОтветить1
Ильич
# 6Ильич
Закрытие доп.офисов на территории РФ - это общая тенденция для Сбербанка в настоящее время ( пока у руля банка г-н Греф)
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить0

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