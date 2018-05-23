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В этом году в нашем округе выпускается 394 ученика

23 мая 2018, 16:32
В этом году в нашем округе выпускается 394 ученика
Каждый год в конце мая перед выпускными экзаменами в учебных заведениях проходит торжественное мероприятие — Последний звонок.

Главный праздник всех школьников, завершающий их первый учебный путь, состоялся и во всех гусевских школах. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году в нашем округе выпускается 76 учеников одиннадцатых классов и 318 — девятых классов.

На торжественной линейке, которая проходила в одной из старейших школ города, МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», присутствовали врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, депутат Калининградской областной Думы Михаил Зацепин, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, директор учебного заведения Виктор Левчук, учителя, выпускники одиннадцатых и девятых классов, родители, старшеклассники, а также ученики младших классов.

С поздравлениями к выпускникам, учителям и родителям обратился Александр Китаев: «От всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка. Всем педагогам, которые помогали вам взрослеть, заботились о вас, передавали знания и опыт, а также родителям, поддерживающим вас во всех начинаниях, желаю как можно больше поводов для гордости за вас, за своих детей, счастья и благополучия. А каждому из вас, дорогие ребята, — успешной сдачи экзаменов, достижения намеченных целей, новых открытий и побед. И я уверен, так и будет, вы наша гордость и надежда на лучшее будущее».

Еще множество теплых слов и пожеланий доброго пути прозвучало выпускникам, а те, в свою очередь, с благодарностью вручали букеты цветов тем, кто прошел с ними этот долгий и нелегкий путь.

Торжественная линейка сопровождалась стихами, песнями и танцами. С белыми бантами, в коричневых платьях и кружевных фартучках девчонки, и в строгих праздничных костюмах мальчишки станцевали прощальный вальс. А в завершении праздника выпускники школы вместе с первоклассниками дали последний школьный звонок.
выпускники
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