Депутат областной Думы Михаил Зацепин провел прием граждан в городе Гусеве

9 август 2017, 20:50

Сегодня депутат Калининградской областной Думы Михаил Зацепин провел прием граждан в городе Гусеве. С двух часов в общественной приемной Партии «Единая Россия» жители города могли задать депутату волнующие их вопросы.



На приеме присутствовали также Секретарь Гусевского отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, первый заместитель главы администрации Александр Китаев, начальник Михайловского территориального отдела Виктор Ковалев.



Одним из первых рассмотренных вопросов было обращение ветерана поселка Приозерное с просьбой помочь в ремонте крыши. Виктор Ковалев пообещал решить этот вопрос в самое ближайшее время.



Также обратилась мама будущей первоклассницы с просьбой помочь в сборах ребенка в школу. Михаил Зацепин поручил выделить деньги на покупку девочке школьной формы и ранца.



Несколько вопросов касались жилищных проблем и благоустройства придомовых территорий. На часть из них обращавшиеся получили подробные ответы, на другие нужно время для более детального изучения.



Среди обратившихся были и активисты Гусевского клуба «Надежда». Михаил Иванович пригласил их посетить обновленную смотровую площадку янтарного комбината!

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