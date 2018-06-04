Старая электропроводка, следы возгорания: вот что обнаружил «Янтарьэнергосбыт» в Гусеве

4 июня 2018, 14:22

С 16 по 18 мая «Янтарьэнергосбыт» проводил проверку приборов учета электроэнергии в 9-ти малоквартирных жилых домах.



В план проверки входило не только снятие показаний квартирных приборов учета, но и осмотр внутридомовых электросетей.



Дома были выбраны из расчета аномально низкого потребления электроэнергии — по 50 кВт⋅ч за зимний месяц. Показания квартирных приборов учета граждане передавали сами, причем нерегулярно. Энергетиков к счетчикам допускали неохотно, так как некоторые жильцы заведомо занижали показания, чтобы платить приходилось меньше. По результатам проверки, жильцам домов было рекомендовано вынести приборы учета на лестничную клетку.



При осмотре внутридомовых сетей домов на ул. Победы, 28, ул. Дорожной, 18 энергетиками выявлено аварийное состояние электрической проводки. Данные дома не находятся в управлении управляющей компании, есть ли договор на обслуживание внутридомовых сетей — не известно. По словам жильцов, электрическую проводку в доме не меняли с 50-х-60-х годов прошлого века, местами отсутствует изоляция, есть многочисленные скрутки.



Энергетики обратили внимание жильцов на наличие угрозы возникновения пожара и попадания под действия электрического тока.



Угроза — реальная, так как у большинства жителей установлены повышенные токовые номиналы квартирных автоматов, а старая проводка середины XX века не рассчитана на современные электроприборы. А это значит, что владельцы квартир со старой электропроводкой «ходят по острию ножа», балансируя между перспективой возгорания и электрическим ударом.



ОАО «Янтарьэнергосбыт» настоятельно рекомендует жителям таких домов (а также управляющим компаниям и ТСЖ) предпринять меры по приведению электроснабжения домов в соответствие с требованиями электробезопасности. Не подвергайте свою жизнь и жизнь своих детей опасности!

330 просмотров