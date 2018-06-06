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В городском музее прошли тренинги, направленные на развитие взаимодействия с маломобильными группами

6 июня 2018, 19:09
В городском музее прошли тренинги, направленные на развитие взаимодействия с маломобильными группами
5 июня в Гусевском музее прошли тренинги, направленные на развитие компетенций взаимодействия с маломобильными группами.

Организатором тренингов выступил председатель калининградской ассоциации молодых инвалидов «Аппарель» Сергей Киселев. Участие в тренингах приняли сотрудники городских учреждений культуры: библиотеки, детской школы искусств, дома культуры и его филиалов, а также сотрудники нашего музея.

В рамках занятия Сергей Киселев рассказал об организации доступной среды, об особенностях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями, в частности о корректной терминологии и этике при общении, об основных правилах обслуживания. Участники тренинга рассмотрели различные ситуации оказания помощи маломобильным гражданам, а также ощутили некомфортность физических ограничений и попробовали самостоятельно совершить простые действия в условиях наличия различных недугов.

От коллектива Гусевского музея мы благодарим организацию «Аппарель» за проведенные занятия по повышению квалификации сотрудников учреждений культуры нашего города и за полученные в рамках тренинга полезные знания.
музей
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