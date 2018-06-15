/ / / Сегодня в Городском ДК чествовали медицинских работников

В жизни каждого человека главное его сокровище — это здоровье. А его хранителем являются медицинские работники. Эти люди каждый день вносят неоценимый вклад в формирование здорового и сильного общества. И сегодня в честь Дня медицинского работника в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.
Поздравить сотрудников и ветеранов Гусевской центральной районной больницы пришли врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, врио главного врача Гусевской ЦРБ Людмила Курцеба, председатель ОБКОМА профсоюза медицинских работников Калининградской области Ирина Сергутко, Председатель первичной организации профсоюза Гусевской Центральной районной больницы Александр Тарасов, депутат Окружного Совета депутатов, председатель комиссии по законности и правопорядка Евгений Ячменев и секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов.
«Вы связали свою жизнь с нелëгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией — дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете людям неотложную и необходимую помощь. Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд. Желаю вам жизненных благ, здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне», — сказал Александр Китаев.
Секретарь Гусевского местного отделения ВПП «Единая Россия» Дмитрий Распопов поблагодарил за добросовестную и безупречную работу сотрудников ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» и вручил благодарственные письма заместителю главного врача по медицинской части Людмиле Курцеба и главной медицинской сестре Нине Дёминой. А также передал от имени депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина подарки ветеранам медицинской работы.
Во время торжественного мероприятия была проведена церемония награждения работников Гусевской ЦРБ благодарственными письмами и грамотами. А творческие коллективы города порадовали всех яркими танцевальными номерами и песнями.
Сегодня в Городском ДК чествовали медицинских работников
15 июня 2018, 22:17
День медицинского работника
202 просмотра
Другие новости по теме