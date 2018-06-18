/ / / Александр Тарасов: федеральный проект, новое оборудование – больше возможностей для лечения детей

Об этом Сергей Каюков поговорил с врачом-дерматовенерологом Гусевской поликлиники Александром Тарасовым.
В 2003 году, после окончания Смоленской государственной медицинской академии, куда Александр Тарасов был направлен на учебу от Калининградской области, по приглашению главного врача Гусевской ЦРБ вернулся на работу в родной город Гусев. Несмотря на то, что молодой специалист окончил педиатрический факультет, он тут же получил направление на узко-профильную специализацию в Калининграде. И через год вернулся в поликлинику на должность врач-дерматовенеролога. Только в этой должности Александр Тарасов проработал недолго, потому как был призван в армию, и два года служил начальником медицинского пункта в/ч 90151 с лазаретом в Гусевском гарнизоне.
— После прохождения срочной службы я вернулся во взрослую поликлинику, где продолжил работать по своей специальности, — рассказывает Александр Тарасов, — проводя диагностику и последующее лечение венерических и кожных заболеваний.
Кроме того в компетенцию молодого доктора входило проведение работы профилактического порядка относительно недопущения венерических и кожных заболеваний.
— Работы было очень много, — продолжает доктор, — чесотка, инфекции, передающиеся половым путем, буквально заполонили город. Впору было объявлять эпидемию.
Работать врачу-дерматовенерологу приходилось много и подолгу. Нужно было не только помочь обратившемуся пациенту, но и выявить очаг заболевания, найти носителя.
— Как правило, люди, заразившиеся инфекциями, передающимися половым путем, неохотно делятся информацией о своем партнере, — говорит Александр Тарасов. — Кто-то боится общественной огласки, кто-то семейных разборок. Приходилось соблюдать не только врачебную этику с одной стороны, но хитростью выявлять партнеров. Я ночами сидел с амбулаторными картами пациенто, отрабатывал схемы распространения болезней.
В течение нескольких лет доктору Тарасову удалось снизить в Гусевском районе заболеваемость как кожными, так и венерическими болезнями. На повестке оставался вопрос профилактики профильных заболеваний. Доктор понимал, что профилактику необходимо начинать с подрастающего поколения. Тогда на базе отделения женской консультации был создан Молодежный Центр репродуктивного здоровья, цель которого -формирование здорового образа жизни у молодежи.
— Центр ведет активную работу с молодежью и подростками, в основном это ученики школ нашего округа, а также студенты Гусевского политеха и агропромышленного колледжа, не только в области полового воспитания, — рассказывает доктор, — в своей работе мы уделяем наибольшее внимание профилактике нежелательной преждевременной беременности и профилактике заболеваний, передающихся половым путем. Плюс, наши занятия касаются и особенностей физического развития юношей и девушек. Сюда входят и лекции по темам, и просмотр специализированных учебных фильмов, и семинары-обсуждения.
— Здесь думаю, пригодились знания по педиатрии?
— Да. Но кроме меня в Центре работают два терапевта, один педиатр и две медицинские сестры, которые помогают юношам и девушкам обследоваться на кардиовизоре, проведут диагностику работы сосудов кровеносной системы, обследование сердечно-сосудистой системы, измерения глюкозы и холестерина, измеряется внутриглазное давление. Здесь есть все нужное современное оборудование.
Через два года после начала работы в центре Александр Тарасов был назначен заведующим детской поликлиникой.
— Пять лет назад в интервью нашему журналисту, вы рассказывали, что детская поликлиника полностью укомплектована штатными специалистами.
— Как я отмечал ранее, педиатрия — не самое простое направление медицины. В работе с детьми есть свои нюансы и сложности, которых, например, нет у работающих со взрослым населением терапевтов. Поэтому сейчас тенденция такова, что в целом по стране не хватает врачей-педиатров. Однако в нашей поликлинике полный порядок — наш штат полностью укомплектован педиатрами, участковыми врачами, и мы с удовольствием примем на работу узких специалистов.
— А оборудование?
— После того как поликлиника была отремонтирована мы закупили современное дорогостоящее оборудование для ультразвукового исследования. И проводим обследование детей и подростков в своей поликлинике, что позволяет нам выявлять патологии на ранних стадиях, дает нам возможность своевременно начать лечение заболевания, и конечно же, существенно увеличивает шансы больного на выздоровление.
— Сейчас в регионе по инициативе губернатора и регионального Министерства здравоохранения реализуется проект «Бережливая поликлиника»…
— Мы тоже участвуем в этом проекте. Если вы помните, после ремонта у нас уже работали три регистратора, и была закуплена новая оргтехника. Сейчас мы постепенно внедряем и проект «Бережливая поликлиника». И со стороны обратившихся пациентов и их родителей слышим лишь позитивные отзывы.
— То есть, оборудования вам для работы хватает?
— Я бы не сказал, что у нас чего-то нет, но всегда хочется лучшего. На днях мы завершили подачу документов во второй этап федерального проекта по оснащению детских поликлиник России современным диагностическим оборудованием. Руководством Гусевской больницы и специалистами была проделана огромная работа по подготовке документов. Мы прошли первый, отборочный этап и были включены в основную заявку от региона. Если все сложится, а мы в этом уверены, то уже в следующем году мы получим оборудование на сумму более 70 миллионов рублей.
Нам остается удивляться, когда доктор Тарасов все успевает? Ведь, кроме того, что он руководит детской поликлиникой, он продолжает работать дерматовенерологом. Постоянно ездит на курсы повышения квалификации, принимает участие в специализированных форумах. Осваивает новые технологии. Так, осенью прошлого года по инициативе Александра Тарасова и при поддержке руководства Гусевской ЦРБ была видеоконсультация пациента со сложной дерматологической патологией. Пациент был детально осмотрен и изучен консилиумом в составе заслуженного врача РФ, главного врача ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области» Юрием Букиным и главным внештатным специалистом по дерматовенерологии Минздрава Калининградской области, доктором медицинских наук, профессором Андреем Зуевым. Это был первый опыт внедрения в нашем регионе телемедицины, как новый способ консультации больных по профилю дерматовенерология. После этого сеанса профессор Зуев по приглашению доктора Тарасова провел выездной прием уже в нашей больнице.
— Главное это любить свою работу, любить то, чем занимаешься и получить результат от того что делаешь, — говорит Александр Тарасов.
В минувший четверг, в канун празднования Дня медицинского работника, губернатор Калининградской области Антон Алиханов особо отметил заслуги Александра Тарасова, вручив ему Почетную грамоту.
Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»