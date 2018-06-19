/ / / Директор ООО «Гусевмолоко» Станислав Грубинов: качество продукта - наша традиция

— Нет, конечно, — улыбается руководитель старейшего в регионе молочного предприятия, — После окончания Нестеровской средней школы поступил в Калининградский политехнический техникум, который окончил, получил специальность техник-механик холодильного оборудования.
Тогда же по распределению был направлен на завод «Янтарь», где проработал несколько лет, пока не встретил свою будущую жену Ларису.
— Родом она из Гусева, вот и решили вернуться в город, который и стал для меня родным, — продолжает Станислав Грубинов. — В 1981 году меня приняли на «Тринадцатый молокоперерабатывающий завод».
За девять лет Станислав Грубинов прошел трудовой путь от инженера-механика, главного механика, главного инженера, затем — заместителя директора по производству до директора предприятия. Контингент на заводе был разный. Наверняка, те, кто застал советскую эпоху, помнят, что на крупных предприятиях была система квотирования мест для лиц условно-досрочно освобожденных. Принимать на работу были обязаны даже рецидивистов. В бригаде Грубинова было таких «джентльменов удачи» половина. Конечно же, этот контингент долго на предприятии не задерживался. В раздевалках часто пропадали женские сумочки или иные вещи, но руководство предприятия всегда поручало провести воспитательную работу Станиславу Грубинову, не потому что никто не хотел связываться с бывшими заключенными, а потому что авторитет Станислава Грубинова среди заводских был непререкаемым. Даже бывшие зеки звали его между собой начальником отряда.
— В советское время была плановая экономика, — рассказывает директор предприятия, — до каждого предприятия был доведен свой ассортиментный перечень продукции, то есть ты не сам выбирал, что будешь производить, а сверху давалась установка. Спускались также указания по плановым показателям и объемам производства, не говоря уже о том, что мы вообще не задумывались о сбыте готового товара, за нас все это уже продумали. На тот момент мы производили почти полторы тысячи тонн масла и творога в год, сыров около 600-700 тонн. Всю свою продукцию отправляли на хладокомбинат в Калининград, а уже оттуда она расходилась по прилавкам наших магазинов.
Советский Союз канул в лету. Наступили времена, которые в народе принято называть «лихие девяностые». Времена всеобщего акционирования и приватизации.
— Как удалось сохранить завод?
— Также как и всем, нам поступила разнарядка акционироваться по второму варианту. Чтобы можно было скупать акции за ваучеры. 51% акций принадлежал заводу. 10% — мы отдали на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимались производством молока. 39% принадлежали поставщикам: колхозам и совхозам Гусевского района. Я уговорил всех руководителей сельхозпредприятий вступить в совет директоров АО «Гусевмолоко», чтобы вместе обсуждать ценообразование и стратегическое развитие предприятия. Конечно, было нелегко. Зарплату выдавали сотрудникам продукцией, с поставщиками тоже рассчитывались ею же. Нам тогда удалось заключить договор с руководством Ленинградской Атомной электростанции. Мы им поставляли молоко со скидкой почти сорок процентов, а они нам давали векселя, чтобы мы здесь могли рассчитываться с поставщиками электроэнергии. Тем самым нам удалось избежать отключения коровников и завода от электричества. Если бы этого не сделали, то не смогли бы сохранить ни совхозы, которые поставляли нам свою продукцию, ни само предприятие. Повезло нам и в том моменте, что мы как конкуренты в те времена не интересовали руководство АО «Молоко». Они сначала скупили акции Черняховского молокозавода, затем Нестеровского и Озерского, тем самым избавляясь от конкурентов, закрыв их и наращивая собственные мощности.
— Многие ждали этого и от компании «Долгов Групп»…
— Да. Многие ждали, что с момента покупки акций нашего предприятия, а это произошло в 2001 году, братья Долговы закроют его или будут использовать под склады. Но прошло уже почти семнадцать лет и за эти годы они инвестировали в модернизацию производства, техническое и технологическое перевооружение нашего предприятия — 18 миллионов евро. Изменения произошли глобальные во всем, начиная с переоборудования и заканчивая внедрением новых технологий, в том числе и изменение бренда с «Гусевмолоко» на «Нежинская», который уже три года радует своим качеством покупателей не только Калининградской области, но и остальной части России. И это только начало. Ассортимент нашей продукции постоянно увеличивается. Развивается и технология производства. Сегодня мы покупаем не только новую линию, но и саму технологию производства продукции. Как правило, новые технологии мы берем у итальянцев, шведов и немцев.
— Это все машины, роботы, а как же люди? Ведь молоко и молочные продукты требуют постоянного присутствия человека.
— Кадровый вопрос стоит остро. Наверное, как и на любом перерабатывающем предприятии. Не любит нынешняя молодежь работать по скользящему графику. Ведь на нашем предприятии девушкам нельзя не только красить ногти, но и даже отращивать их. К тому же на предприятии целый день приходится находиться в головном уборе, а в сыроваренном цеху так вообще в шлеме. Приглашаем на практику студентов, оплачиваем даже им проживание, но после выпуска из учебного заведения они не возвращается. Плохо, что в Калининградской области нет профильных вузов или факультетов, готовящих специалистов для нашей отрасли. Приходится искать людей на стороне. Так, к примеру, в прошлом году мы в Смоленской области нашли специалиста из Украины, которая сейчас получила российское гражданство и варит творог для наших потребителей. На днях приедут работать специалисты из Литвы. Но меня не оставляет надежда, что молодежь придет к нам. Ведь для специалистов руководство агрохолдинга приобретает новые квартиры, и я считаю, что это большая поддержка.
— Сейчас с экранов телевизора очень часто говорят о том, что молоко не настоящее, что большинство молочных продуктов содержит пальмовое и растительное масло. Где вы берете сырье для своей линейки продукции?
— У нас собственная сырьевая база, что полностью обеспечивает потребности завода. Сейчас руководство агрохолдинга планирует еще одну ферму, которая будет полностью роботизирована. Поэтому нет нужды выкручиваться и делать фальсификат. Мы делаем натуральный высококачественный товар и при этом несем полную ответственность за качество. В нашей аккредитованной лаборатории при заводе проводятся все необходимые исследования молока по микробиологическим и физико-химическим показателям. Если мы будем делать некачественный йогурт или творог покупатель почувствует это и перестанет брать наши продукты. А мы дорожим своей репутацией. Кроме того, в агрохолдинге четкая установка — продукцию, которую мы производим, делаем очень высокого качества, по российским стандартам, ГОСТам или техническим регламентам. Более того, мы стараемся сохранить и рецептуры советской эпохи, привычные многим с детства. Например, классический стандартный рассыпчатый творог, который не делают в Европе. Мы немного переделали эту советскую технологию и теперь производим творог по ней. Масло мы тоже производим по классической рецептуре методом преобразования, а не взбивания, как в Европе.
— А откуда же тогда наполнители? Неужели химия?
— Исключительно натуральный продукт. Некоторые наполнители мы закупаем в Нижнем Новгороде. Ряд других берем в Латвии. Мы нашли предприятие, куда люди сдают свежие ягоды, собранные в лесах или выращенные в саду.
— Вот слушаю вас и поражаюсь. Вы, не имея специального образования, так хорошо знаете молочные продукты, не говоря уже о производстве.
— Хоть специального образования по молочному профилю я не получил, но прошел обучение по базовому знанию предмета и за годы работы приобрел огромный практический опыт. Есть даже удостоверение дегустатора молочных продуктов.
— Какими новыми продуктами в скором времени вы порадуете своих потребителей?
— Во-первых, сейчас мы работаем над новым брендом и новой упаковкой. Сейчас она больше напоминает разноцветную палитру, и многие продукты не узнаваемы. Но совсем скоро покупатели увидят нашу новую упаковку. Возможно, пройдет и ребрендинг названия. Изменится и сама упаковка. Не будет большой упаковки с творогом, она станет меньше и более удобной. Йогурты станут большей жирности — 5%. Такого товара вы сейчас не найдете на прилавках магазинов, а мы надеемся, что он полюбится нашим покупателям.
Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»