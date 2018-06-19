/ / / Директор ООО «Гусевмолоко» Станислав Грубинов: качество продукта - наша традиция

19 июня 2018, 13:22

Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»

, — именно так любила говорить Полина Ивановна, мама Станислава, когда брала его с собой корову доить. Думал ли нынешний директор ООО «Гусевмолоко» Станислав Грубинов, что спустя двадцать лет свяжет свою жизнь с молоком и молочным производством?, — улыбается руководитель старейшего в регионе молочного предприятия, —Тогда же по распределению был направлен на завод «Янтарь», где проработал несколько лет, пока не встретил свою будущую жену Ларису., — продолжает Станислав Грубинов. —За девять лет Станислав Грубинов прошел трудовой путь от инженера-механика, главного механика, главного инженера, затем — заместителя директора по производству до директора предприятия. Контингент на заводе был разный. Наверняка, те, кто застал советскую эпоху, помнят, что на крупных предприятиях была система квотирования мест для лиц условно-досрочно освобожденных. Принимать на работу были обязаны даже рецидивистов. В бригаде Грубинова было таких «джентльменов удачи» половина. Конечно же, этот контингент долго на предприятии не задерживался. В раздевалках часто пропадали женские сумочки или иные вещи, но руководство предприятия всегда поручало провести воспитательную работу Станиславу Грубинову, не потому что никто не хотел связываться с бывшими заключенными, а потому что авторитет Станислава Грубинова среди заводских был непререкаемым. Даже бывшие зеки звали его между собой начальником отряда., — рассказывает директор предприятия, —Советский Союз канул в лету. Наступили времена, которые в народе принято называть «лихие девяностые». Времена всеобщего акционирования и приватизации.