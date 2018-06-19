Сегодня врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев провел выездное совещание по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории квартала улиц Железнодорожная, Менделеева, Ульяновых и Победы. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
На данном этапе возле дома № 13 улицы Ульяновых ведутся работы по подготовке основания под тротуар и установки бортового камня.
На совещании совместно с и. о. заместителя главы администрации Павлом Нефедовым, главным архитектором города Димом Охрименко, директором подрядной организации ОАО «Гусевский «Райавтодор» Николаем Дербушем и директором ООО «Балтэнергопроект» Михаилом Корсуном обсуждались вопросы устройства основания дорожного покрытия, примыкания строящегося тротуара к существующему и в очередной раз обсудили обустройство парковочных мест.
Александр Китаев также пообщался с жителями прилегающих домов и поручил своим сотрудникам обратить внимание на возникшие у них вопросы и помочь в их решении.
Александр Китаев проверил ход исполнения проекта «Формирование современной городской среды»
19 июня 2018, 17:03
Александр Китаев
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