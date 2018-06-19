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Александр Китаев проверил ход исполнения проекта «Формирование современной городской среды»

19 июня 2018, 17:03
Александр Китаев проверил ход исполнения проекта «Формирование современной городской среды»
Сегодня врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев провел выездное совещание по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории квартала улиц Железнодорожная, Менделеева, Ульяновых и Победы. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На данном этапе возле дома № 13 улицы Ульяновых ведутся работы по подготовке основания под тротуар и установки бортового камня.

На совещании совместно с и. о. заместителя главы администрации Павлом Нефедовым, главным архитектором города Димом Охрименко, директором подрядной организации ОАО «Гусевский «Райавтодор» Николаем Дербушем и директором ООО «Балтэнергопроект» Михаилом Корсуном обсуждались вопросы устройства основания дорожного покрытия, примыкания строящегося тротуара к существующему и в очередной раз обсудили обустройство парковочных мест.

Александр Китаев также пообщался с жителями прилегающих домов и поручил своим сотрудникам обратить внимание на возникшие у них вопросы и помочь в их решении.
Александр Китаев
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вопрос
# 1вопрос
Здесь работа началась, это хорошо.
А когда начнется работа на так называемые средства евросоюза на улицах Северная, Маяковского, Юрия Смирнова и других?
Понятно, что анонсировано еще Михайловым, но какое-то молчание вокруг этого проекта непонятное после громкого освещения новостей о выделении этих денег.
Сегодня, 17:25   ЦитироватьОтветить1
ответ
# 2ответ
Михайловым анонсировано принятое секретариатом программы решение. На данный момент идет подписание соглашений ( в секретариате программы тоже большая бюрократия) Ориентировочно финансирование придет осенью после чего можно будет объявлять конкурсные процедуры на выбор подрядчика.(согласно законодательства нельзя объявить аукцион на реконструкцию пока не пришли деньги). в итоге подрядчик выйдет на объекты в начале следующего года.
Сегодня, 17:37   ЦитироватьОтветить0
ГераБуФфон
# 3ГераБуФфон
Цитата: ответ
Михайловым анонсировано принятое секретариатом программы решение. На данный момент идет подписание соглашений ( в секретариате программы тоже большая бюрократия) Ориентировочно финансирование придет осенью после чего можно будет объявлять конкурсные процедуры на выбор подрядчика.(согласно законодательства нельзя объявить аукцион на реконструкцию пока не пришли деньги). в итоге подрядчик выйдет на объекты в начале следующего года.

smile
Сегодня, 20:46   ЦитироватьОтветить0

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