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В Гусеве появился пернатый Месси

20 июня 2018, 12:21
Жители Гусева переживают за Месси. Так назвали птенца, найденного рядом с физкультурным комплексом. Взрослые и дети гадают кто это, соловей, или воробей. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

На крылышках уже есть перья, возможно птенчик раньше времени выпорхнул из гнезда. Лапки цепкие, птичка крепко держится за палец, сидит на плече, улететь не пытается. Гусевцы надеются на советы опытных орнитологов и верят, что к концу Чемпионата мира по футболу смогут выпустить птицу на волю.

Дарья Хвалей, житель Гусева:
— Есть у нас опасения, что машины, кошки, птенцу пока не место на улице. Вообще мы этого птенца нашли на футбольной площадке, именно поэтому возникла идея назвать птенца Месси. Футболист наш птенец, он даже бегает быстро.
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НеОрнитолог
# 1НеОрнитолог
Вроде, это воробей...
Сегодня, 13:09   ЦитироватьОтветить0

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