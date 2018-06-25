/ / / Преемственность поколений: беседа с директором Гусевского хлебозавода Викторией Валентиновной Ионовой

Во дворе хлебозавода корреспондента газеты «За доблестный труд» встретил запах, который не перепутать ни с чем. И сразу отозвался желанием отломить и съесть кусочек свежего, вкусного гусевского хлеба. Хоть корочку!
С этого и началась беседа с генеральным директором. Оказалось, что давным-давно, когда деревья были большими, книга про деревянного мальчишку с коротенькими мыслями и длинным носом была у Вики одной из самых любимых. Потом на экраны страны вышел фильм про Буратино. Песенный, веселый, но с моментами, которые трогали до слез. Особенно, когда жадные разбойники объедались в трактире, а для Буратино заказали лишь три корочки хлеба…
На вопрос о детстве, к которому перешли после разговора о герое сказки, Виктория Валентиновна Ионова, улыбаясь, признается:
— Правда, тогда в детстве эти слова вызывали еще и желание тут же отломить от горячей хлебной буханки самую хрустящую часть корочки и съесть. Либо в собственном любимом варианте с маслом и сладким чаем. Либо, как делала одна из бабушек, полить подсолнечным маслом и круто посолить. А вторая предлагала обычно горбушку с каким-нибудь вареньем. И не было ничего вкуснее этих хлебных «пирожных», съедаемых под дворовое: «Сорок восемь половинку просим.
— И сегодня запах свежеиспеченного хлеба это запах детства, в котором памятен детсад на Ломоносова, третья школа, учителя, одноклассники, веселые игры во дворе, — продолжает Виктория Валентиновна. — Математику любила страшно. И понимала ее, чувствуя каким-то внутренним чутьем. Очень благодарна своему педагогу Зое Яковлевне Меркуловой, что разглядела и поддержала эту любовь. Конечно, и другие предметы учила с охотой. Было интересно, было весело учиться. Жаль, что сегодня как-то не сложилось общение со своим классом. Конечно, с некоторыми девчонками общаемся, но традиционная встреча выпускников ни разу толком не состоялась…
— А после школы куда поступили? Чем определился выбор профессии?
— Поступила в Минский политехнический институт. Вместе с одноклассницей и соседкой Леной. Почему? Да как-то так вдруг решили, поехали, и все сложилось. Возможно, сыграла свою роль мамина работа на «Микродвигателе», ее рассказы о производстве. Факультет в момент поступления назывался оптико-механическим, а завершали учебу уже на приборостроительном. Сегодня это вообще факультет робототехники. Веяние времени…
— И куда привела дорога молодого специалиста?
— С дипломом инженера-механика вернулась в Гусев. И была назначена инженером центральной заводской лаборатории «Микродвигателя». Шел 1986-й год. Именно в это время мама Валентина Терентьевна Святохо перешла работать на хлебозавод, имея стаж на «Микродвигателе» без году тридцать лет.
— Преемственность поколений? Зарождение династии?
— Да тогда про это не думали. Просто все трудились, и это было обычным течением жизни. Коллектив на заводе работал большой. Мне довелось трудиться рядом с прекрасными людьми. Они многое передали из своего жизненного и производственного опыта, поддерживали и учили. Шесть первых лет работы заложили серьезный фундамент трудового стажа. А потом пришла перестройка. Время сложное для производства. Начались сокращения, смена статуса предприятий, их закрытие. И главный экономист хлебозавода Майя Никифоровна Шевкина убедила маму, возглавлявшую это предприятие, и меня тоже, что надо переходить на работу сюда. Она же и учила меня новому делу. Учила серьезно и строго. Характер у нее своеобразный, специалист Майя Никифоровна отменный, человек хороший. Вообще, мне везет на хороших людей! И это счастье.
— Чем встретило новое предприятие?
— Знаете, вдохнув у ворот запах свежеиспеченной продукции, подумала, что круг замкнулся. Это судьба! Окна квартиры, куда меня принесли из гусевского роддома, и где прошло самое беззаботное детство, выходили на хлебозавод. И в комнатах по утрам всегда пахло хлебом. И вот я здесь уже — сотрудником, уже — членом большого и дружного коллектива. Рядом с мамой-директором работать не просто и просто одновременно. Спрос вдвое строже, чем с других. Но и поддержка всегда рядом и на производстве, и дома, где о работе говорим по сей день помногу, все обсуждая, примеряя инновации к экономическим и производственным возможностям.
— А когда Вы возглавили ООО «Гусевский хлеб»?
— В 2003 году Валентина Терентьевна, которая была депутатом уже второго для нее созыва областной Думы, перешла туда работать на постоянной основе. И меня предложили генеральным директором нашего общества с ограниченной ответственностью. Страшно было! Но коллектив сказал: «Надо!». В кабинете директора все было привычным, поскольку здесь постоянно в кругу специалистов решали мы вместе производственные вопросы. Мама осталась акционером и помощником, чьи советы всегда кстати и рядом. Второй серьезной опорой является для меня Лариса Ивановна Соколенко. Мудрая, опытная. Она учила меня, и учит по сей день. Без нее, как без рук. Да и весь коллектив поддерживает.
— Вас много в организации?
— На самом хлебозаводе, то есть на производстве, — 110 человек, в системе торговли нашего общества, включающего три «ООО», — еще 70. Сокращения, как такового, мы сумели избежать. Просто кто-то уходил либо на пенсию, либо в силу семейных причин и не набирали новых. Перестраивали производство, чтобы обойтись имеющимися силами. Когда-то завод работал в три смены. Сегодня есть ночная и дневная. Главный костяк ветераны предприятия. Их передала мне еще мама, вместе с которой они создавали его, меняя все, что требовало преобразований. Время перемен диктовало свои законы. Ведь по рассказам старожилов, когда-то приходилось выпрашивать каждый кирпич, кусок железа, плитку. К работе привлекали солдат. Всякое было… Но хлеб людям выпекали и доставляли вовремя и в достаточном количестве. Привлекаем на производство молодежь. Есть среди них хорошие работники, на которых можно положиться. Они вникают во все, привыкают и уже не могут изменить хлебу. Бывает, что кое-кто уходит в поисках лучшего. Но нередко возвращаются снова в свой коллектив. Берем, если работник стоящий. Даже на заслуженный отдых многие наши пенсионеры раньше 70-ти не спешат. Замечательные люди. И это важно. Ведь даже плохое настроение мешает производству у злого человека и хлеб не подойдет. Хозяйки, занимающиеся дома выпечкой, меня поймут.
— Много продукции предлагаете людям?
— Скажем так: немало. Если говорить про ассортимент, то тут цифры растут! В январе 2019-го нашему предприятию исполнится 70 лет. Начинал завод, сами понимаете, с одного вида хлеба. Потом прибавился батон. Со временем появились новые сорта хлеба и батонов, рогалики, калачи… Помню, что в моем детстве было уже порядка 10 наименований. Самым любимым для меня был черный хлеб из муки грубого помола за 12 копеек. Названия не помню, но именно его просила маму купить. От Валентины Терентьевны я приняла уж производство ста наименований продукции. Сегодня в нашем ассортименте более 170 видов, сортов и названий хлеба, булок, кондитерских изделий, тортов. Печалит лишь одно падает спрос на хлеб. Выпекаем его 100 тонн в месяц, а было 300. Мощностей и рабочих рук хватает, а вот потребитель стал брать меньше. Но это тенденция всей России. То ли на диету все резко сели, то ли вкусы поменяли. Хотя, если говорить о вкусе и качестве, мы их выдерживаем строго. В прошлом году попали к нам на экскурсию поляки. Так аж прослезились, держа в руках и нюхая родной запах детства запах настоящего хлеба. И корочку каждый отломил.
— А давайте немного отойдем от производства и поговорим о вашей семье, о доме.
— Семья это мама, это муж Виктор Михайлович, который 20 лет служил в ОВД, а сегодня наш сотрудник начальник контрольно-пропускной службы. Дочь Ольга окончила РГУ, стала юристом. Сейчас занимается воспитанием дочери.
Ее муж служит в погранвойсках. Сын Вадим студент третьего курса юридического факультета БФУ, спортсмен. Занимался самбо, сегодня увлекся футболом.
— Так чтобы загадали, если бы в руки попали три волшебные корочки хлеба?
— На первую здорового и счастливого долголетия всем гусевцам. На вторую — процветания родному предприятию. Чтобы каждый человек имел на столе наш духмяный хлеб, вкусную кондитерскую выпечку. А хрустящая корочка гусевского хлеба по-прежнему радовала наших ребятишек. На третью мудрости и терпения себе. Чтобы вдумчиво подходить к каждому решению, учитывать все моменты нашей жизни. Чтобы польза от моей работы и общественной деятельности пришлась кстати городу, району, людям. В этом, по-моему, и заключается глубокий смысл жизни.
Преемственность поколений: беседа с директором Гусевского хлебозавода Викторией Валентиновной Ионовой
25 июня 2018, 16:10
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